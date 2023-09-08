Хижина дяди Трампа

В российский прокат выходит «Звук свободы», неожиданная сенсация американского проката эпохи «барбигеймера», но по нашу сторону Атлантики смотрящийся очень странно.

Текст: Станислав Ф. Ростоцкий

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По свидетельству компетентных источников, сегодня в торговле людьми задействовано больше народу, чем когда бы то ни было в истории человечества, даже если принимать в расчет времена, когда рабство было вполне легальным. Но часто для того, чтобы понять масштаб проблемы, не нужна никакая зашкаливающая статистика, достаточно и одного частного случая. Когда после очередной операции по освобождению детей из застенок колумбийских торговцев оказывается, что спасли не всех и в лапах негодяев осталась сестра маленького мальчика (их обоих обманом вывезли из Гондураса), правительственный агент Тим Баллард (Джим Кэвизел) слагает с себя все официальные полномочия и без оружия, практически в одиночку, отправляется в сердце боливийской сельвы, чтобы Звук Свободы снова зазвучал, привольно и широко, на любые голоса и под аккомпанемент всех народных инструментов Латинской Америки, что только будут под рукой.

Главный герой «Звука свободы» — самый настоящий, ныне здравствующий и лично настоявший на том, чтобы его сыграл именно Кэвизел, цисгендерный белый мужчина, некогда действительно оставивший госслужбу и основавший фонд по спасению детей от сексуального рабства под названием «Операция "Подземная железная дорога"», прямо отсылающим к истории американского рабовладения. Чаще всего основательные социальные драмы с подобного рода героями выходят в ограниченный прокат ближе к концу года и до оглашения оскаровских номинаций на кассу особо не рассчитывают. «Звук свободы» прозвучал совершенно иначе. Для создания и продвижения фильма, с самого начала заявленного как «народный», кинокомпания Angel Studios применила, кажется, все возможные приемы «маркетинга снизу», в том числе систему, когда зритель покупает билет кому-то еще, наподобие чашки «подвешенного» кофе. Все вместе вкупе с моментально развернувшимся превосходным «сарафаном» привело к результатам вполне беспрецедентным. На самой макушке лета, в длинные выходные по случаю государственного праздника Дня независимости, пока в Америке в ожидании начала эпической битвы «Барби» и «Оппенгеймера» мерялись бокс-офисом новые «Индиана Джонс», «Миссия невыполнима» и «Трансформеры», фильм Алехандро Монтеверде стоимостью 15 миллионов долларов стартовал в Америке на трех с половиной тысячах экранов. И за два месяца собрал в домашнем прокате 181 миллион, то есть больше, чем новые «Индиана Джонс», «Миссия невыполнима» и «Трансформеры» (не говоря уже про всякую мелочь вроде «Флэша» или «Кокаинового медведя»). Все это, как выражался герой Игоря Ильинского в санаторном водевиле «Безумный день», «исключительно ради маленьких детей». И можно было бы со спокойной душой порадоваться за успех радетелей за все хорошее, если бы не чрезмерная (в том числе и в том, что касается «подвешенных» билетов) поддержка фильма, исходящая от последователей теории заговора, не чуждых самой ядреной конспирологии почитателей Дональда Трампа, да и самого Трампа, устроившего спецпоказ «Звука свободы» в собственном гольф-клубе. К тому же в поддержку теорий вроде той, что в умученных детских тельцах вырабатывается некий гормон, из которого для сильных мира сего гонят омолаживающее зелье, высказывались как исполнитель роли Балларда, так и сам Баллард.

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Впрочем, чтобы разглядеть в происходящем на экране хотя бы бледную тень конспирологических раскладов, нужно быть героем Мела Гибсона из «Теории заговора» или лучше даже самим Мелом Гибсоном. Примерно с тем же успехом можно попробовать уяснить для себя основы дианетики путем просмотра кинофильма «Поле битвы — Земля». Во главе угла все равно общий гуманистический контекст: в обращенной к зрителю программной речи, которую произносит вышедший из образа Кэвизел, пока по экрану идут финальные титры, он выражает надежду, что «Звук свободы» станет для ХХI века тем же, чем была «Хижина дяди Тома» для века позапрошлого. А в одном из интервью недавно признался, что эта его роль была для него самой ответственной после того, как он сыграл Спасителя в «Страстях Христовых» все того же Гибсона. Так что если перестать прочесывать темные комнаты в поисках несуществующих рептилоидов и посмотреть фильм, что называется, на голубом глазу, то взору предстанет нечто среднее между «Траффиком» Стивена Содерберга, «Проповедника с пулеметом» Марка Форстера и, пожалуй, свежего «Переводчика» Гая Ритчи, но понятыми Алехандро Монтеверде довольно своеобразно (о его творческих принципах как нельзя лучше говорят названия призов, которые его предыдущие фильмы получали на фестивалях,— наград вроде «Судьба и свобода» или «Хрустальное сердце»). Места действия в диапазоне от мексиканского приграничья до колумбийских джунглей и общий настрой праведного возмездия дает поначалу надежду на весомый боевик уровня если не «Коммандо», то уж «Возмещения ущерба». Но попробовав себя пару раз в соответствующих сценах, Монтеверде решил не выходить за рамки традиционных представлений о каре и мести. И поэтому всякий раз, когда по сюжету требуется появления «бога из машины», его роль берет на себя не вышедший за пределы одиночка-вигилянт, а обезличенная коллективная сила терминаторов-спецназовцев, невозмутимо кладущая всех лицом вниз. Пусть Господь сам своих выбирает.

В прокате с 14 сентября

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