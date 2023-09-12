Дача-максимум

В прокат вышла комедия «Праздники» — полнометражный режиссерский дебют актера Бориса Дергачева. Фильм, и по форме, и по содержанию напоминающий проходную телепродукцию, показался Юлии Шагельман пересказом сборника бородатых анекдотов о тещах, зятьях и ревнивых женах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перебранки супругов Пыжовых и их дочерей столь же оригинальны, как и антураж дачных посиделок

Фото: Централ Партнершип Перебранки супругов Пыжовых и их дочерей столь же оригинальны, как и антураж дачных посиделок

Фото: Централ Партнершип

Скорее телевизионная, нежели кинематографическая природа «Праздников» не зря бросается в глаза, ведь снята картина на студии Good Story Mediа, приложившей руку ко множеству популярных сериалов вроде «Ворониных» (2009–2019), «Реальных пацанов» (идет с 2010 года), «Физрука» (2014–2019), «Ольги» (2016–2023) и так далее, при поддержке телеканала ТНТ. А сам фильм — это приквел к уже отснятому 16-серийному ситкому, который выйдет на этом канале. Правда, перспектива продолжать знакомство с его героями — семьей Пыжовых — после первого представления кажется не очень вдохновляющей. По крайней мере для тех, у кого не вызывают энтузиазма бесконечные семейные застолья с домашней наливкой, беспардонными расспросами родственников о личной жизни младшего поколения, сто раз слышанными байками и выяснениями отношений по ничтожным поводам.

Согласно фильму, основная идея которого озвучена умиротворяющим закадровым голосом Сергея Бурунова, семья, какая бы она ни была,— это самое главное в жизни. Поэтому сестры Пыжовы исправно навещают каждые выходные родительскую дачу, хотя и знают, что их там будут ждать одни и те же упреки. Младшую Юлю (Яна Енжаева) — в том, что она нигде не работает и слишком часто меняет мужчин, а старшую Лену (Анастасия Калашникова) — в том, что у нее мужчины нет вовсе, что в глазах мамы Натальи Николаевны (Мария Аронова) является куда большим изъяном. Ведь она, как положено в отечественной комедии женщине преклонного возраста 49 лет, мечтает исключительно о внуках. Все остальное у нее уже есть: дом — полная чаша, любящий муж Виктор Васильевич (Виталий Хаев), который не пьет уже два года, и служба в Академии МВД, закалившая ее стальной характер.

Но между супругами Пыжовыми тоже не все гладко: Наталья случайно видит сообщение, которое отправила Виктору некая Люба, напоминающая об их прекрасной ночи в Анапе в 1999 году. Даже не выслушав толком объяснения мужа, с которым прожила тридцать счастливых лет, Наталья хватается за табельный пистолет и, расстреляв почти всю обойму, требует развода. На худой мир пара соглашается только, чтобы познакомиться с женихами дочерей: Сергеем (Вячеслав Чепурченко), с которым Лена живет уже год, но в его существование до сих пор никто не верил, так как он успешно избегал представления ее семье; и безответно влюбленным в Юлю Вовой (Никита Павленко), которого она просит сыграть роль ее парня, чтобы родители наконец отстали. Встреча всех шестерых все на той же даче, естественно, влечет за собой один комический дивертисмент за другим, а завершится все обязательным по условиям задачи хеппи-эндом.

К чести создателей фильма надо отметить, что насилие в паре, в том числе психологическое, здесь становится поводом не только для шуток, но и порицания: лицемерного Сергея, который постоянно унижает Лену, дружно разоблачают и изгоняют из семьи. В то же время крики и скандалы Натальи и бытовое хамство Виктора преподносятся как нечто совершенно нормальное, забавное и даже симпатичное. Есть гэги и вовсе на грани фола, как, например, грубый обыск, который матриарх устраивает «женихам», заподозрив их в краже ее кольца (возможно, это намек на острую сатиру в адрес сотрудников «органов», даже дома не отказывающихся от привычных методов, но, думается, так глубоко копать тут не стоит).

В остальном же все типажи, ситуации, шутки и следующие из них выводы в «Праздниках» совершенно привычные и традиционные, не требующие ни от персонажей, ни от зрителей выхода за рамки устоявшихся стереотипов. Авторы уже признают, что от абьюзера надо уходить (хотя само это слово их бесконечно веселит), но позволить девушке счастливо жить одной еще не готовы. Так что следующий семейный сбор на даче неотвратим, как смерть, налоги или очередной красный день календаря.