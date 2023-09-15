МИД Венгрии: Швеция совершает действия, мешающие ее вступлению в НАТО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в письме шведскому коллеге Тобиасу Билльстрёму предупредил, что действия его страны служат препятствием для вступления в НАТО. По словам господина Сийярто, венгерский парламент до сих пор не ратифицировал соглашение о присоединении Швеции к НАТО из-за недовольства высказываниями шведских политиков, в том числе озвученными ими «серьезными, предвзятыми, несправедливыми обвинениями».

Министр опубликовал письмо в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Петер Сийярто утверждает, что в шведских школах показывают учебный фильм, «ставящий под сомнение» состоятельность венгерской демократии. По его словам, в фильме содержатся «серьезные обвинения и ложная информация о том, что в последние годы демократия в Венгрии находится в упадке». При этом Швеция просит Венгрию одобрить ее заявку на вступление в Североатлантический альянс.

«Уверен, что вы понимаете противоречие между двумя явлениями. Вы призываете наших депутатов утвердить ваше вступление в НАТО, а сами продолжаете обвинять их в разрушении демократии в Венгрии. Сейчас это противоречие стало еще более острым и не способствует выполнению ваших требований»,— убежден господин Сийярто (цитата по ТАСС).

Парламент Швеции одобрил вхождение страны в состав альянса 22 марта, парламент Финляндии принял аналогичное решение 1 марта. Финляндию приняли в НАТО в апреле. Заявки Швеции пока не одобрили только Венгрия и Турция. Турецкий МИД говорил, что для вступления в НАТО Швеция должна начать бороться с терроризмом. МИД Швеции ожидает одобрения ее заявки Турцией осенью.

Подробности — в материале «Ъ» «Доброе слово и финну приятно».

Лаура Кеффер