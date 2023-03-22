Парламент Швеции проголосовал за присоединение страны к НАТО

Депутаты парламента Швеции большинством голосов одобрили присоединение королевства к НАТО. Законопроект был внесен правительством страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (слева) и генсек НАТО Йенс Столтенберг

Фото: Reuters Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (слева) и генсек НАТО Йенс Столтенберг

Фото: Reuters

За вступление в альянс проголосовали 269 депутатов, против — 37, еще 43 парламентария на заседании отсутствовали. Выступившими против присоединения страны к военному блоку стали члены Левой партии и Партии охраны окружающей среды.

Как сообщает шведское издание Dagens Nyheter, руководство шведского парламента назвало принятый документ «историческим».

Александр Кислов