Парламент Швеции проголосовал за присоединение страны к НАТО

Депутаты парламента Швеции большинством голосов одобрили присоединение королевства к НАТО. Законопроект был внесен правительством страны.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (слева) и генсек НАТО Йенс Столтенберг
Фото: Reuters
За вступление в альянс проголосовали 269 депутатов, против — 37, еще 43 парламентария на заседании отсутствовали. Выступившими против присоединения страны к военному блоку стали члены Левой партии и Партии охраны окружающей среды.
Как сообщает шведское издание Dagens Nyheter, руководство шведского парламента назвало принятый документ «историческим».