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Коммерсантъ FM
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Парламент Швеции проголосовал за присоединение страны к НАТО

Депутаты парламента Швеции большинством голосов одобрили присоединение королевства к НАТО. Законопроект был внесен правительством страны.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (слева) и генсек НАТО Йенс Столтенберг

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (слева) и генсек НАТО Йенс Столтенберг

Фото: Reuters

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (слева) и генсек НАТО Йенс Столтенберг

Фото: Reuters

За вступление в альянс проголосовали 269 депутатов, против — 37, еще 43 парламентария на заседании отсутствовали. Выступившими против присоединения страны к военному блоку стали члены Левой партии и Партии охраны окружающей среды.

Как сообщает шведское издание Dagens Nyheter, руководство шведского парламента назвало принятый документ «историческим».

Александр Кислов

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