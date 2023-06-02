МИД Турции назвал условием вступления Швеции в НАТО борьбу с терроризмом

Швеции нужно выполнять обязательства по борьбе с терроризмом, чтобы Турция одобрила ее выступление в НАТО, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу. Соответствующие обязательства были взяты Швецией в рамках трехстороннего меморандума, подписанного ею вместе с Финляндией и Турцией в июне 2022 года в Мадриде.

«Абсолютно четкое послание нашим шведским друзьям! Выполните свои обязательства, вытекающие из трехстороннего меморандума, и предпринимайте конкретные шаги по борьбе с терроризмом. Все остальное приложится»,— написал турецкий министр в Twitter.

Слова господина Чавушоглу стали ответом на заявление его шведского коллеги Тобиаса Билльстрёма о том, что любые действия стран НАТО, затягивающие вступление Швеции в альянс, надо рассматривать как победу России. «Пришло время Турции и Венгрии дать согласие на присоединение (Швеции.— "Ъ") к НАТО»,— говорил господин Билльстрём (цитата по ТАСС).

Парламент Швеции одобрил вхождение страны в состав альянса 22 марта, парламент Финляндии принял аналогичное решение 1 марта. Заявки шведской стороны пока не одобрили Турция и Венгрия. Финляндию официально приняли в НАТО в апреле.

Подробности — в материале «Ъ» «Доброе слово и финну приятно».

Лаура Кеффер