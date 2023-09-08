МИД Швеции ожидает одобрения ее заявки на вступление в НАТО Турцией осенью

Швеция полностью готова к вступлению в Североатлантический альянс, заявил глава МИД страны Тобиас Биллстрём. Он рассчитывает, что парламент Турции одобрит ее заявку осенью.

Министр поднял эту тему на пресс-конференции глав МИД балтийских и скандинавских государств в Риге. Ожидается, что заявку Швеции на членство НАТО направят в турецкий парламент для ратификации в октябре.

«Завершение процесса принятия Швеции в НАТО очень важно для безопасности как Швеции, так и НАТО... Со своей стороны, мы полностью готовы к этому и ждем, когда в Анкаре начнется процесс ратификации нашей заявки»,— отметил господин Биллстрём (цитата по «Интерфаксу»).

Парламент Швеции одобрил вхождение страны в состав альянса 22 марта, парламент Финляндии принял аналогичное решение 1 марта. Финляндию официально приняли в НАТО в апреле. МИД Турции говорил, что для вступления в НАТО Швеция должна начать бороться с терроризмом.

Подробности — в материале «Ъ» «Доброе слово и финну приятно».

Лаура Кеффер