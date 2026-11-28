Господин Паппергер объяснил возможный отказ от проекта стремлением украинской стороны самостоятельно производить боеприпасы. По его оценке, Украина своими силами обеспечивает не менее половины потребностей ВСУ в артиллерийских снарядах. При этом Rheinmetall намерен продолжать поставки боеприпасов Киеву за счет Германии, Дании и Нидерландов.