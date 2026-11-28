Rheinmetall усомнился в перспективах строительства военного завода на Украине
Германский оборонный концерн Rheinmetall может отказаться от строительства завода по выпуску артиллерийских снарядов на Украине. Об этом заявил гендиректор компании Армин Паппергер на встрече с инвесторами в Гамбурге. Стенограмму его выступления опубликовал финансово-аналитический портал Stock Analysis.
Господин Паппергер объяснил возможный отказ от проекта стремлением украинской стороны самостоятельно производить боеприпасы. По его оценке, Украина своими силами обеспечивает не менее половины потребностей ВСУ в артиллерийских снарядах. При этом Rheinmetall намерен продолжать поставки боеприпасов Киеву за счет Германии, Дании и Нидерландов.
О планах создания совместного предприятия по производству боеприпасов Rheinmetall объявил в феврале 2024 года. Немецкий концерн должен был получить 51% в предприятии, украинская сторона — 49%.