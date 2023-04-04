Финляндия официально вступила в НАТО

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписал акт о присоединении страны к НАТО. Документ о присоединении к альянсу передан госсекретарю США Блинкену. Страна официально становится 31-м членом Североатлантического альянса с 4 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Johanna Geron/Pool, Reuters Фото: Johanna Geron/Pool, Reuters

Глава финского внешнеполитического ведомства назвал момент подписания «историческим», сообщает финское издание Iltalehti. По словам Пекки Хаависто, в это же время представители Турции передали документы о ратификации членства Финляндии в альянсе госсекретарю США Энтони Блинкену.

Теперь все формальные процедуры по присоединению Финляндии к НАТО завершены, 4 апреля финский флаг будет поднят в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт отметила, что рада вступлению Финляндии в НАТО. Она подчеркнула, что это событие «укрепит безопасность Северного региона».

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года на фоне российской военной операции на Украине. Финский парламент одобрил вхождение страны в альянс 1 марта 2023-го, парламент Швеции принял аналогичное решение 22 марта. Вступление Финляндии одобрили все страны, Швеция пока ждет одобрения от Турции и Венгрии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс не будет разворачивать войска в Финляндии без ее согласия. В российском МИДе уже пригрозили принять ответные меры военно-технического и «иного характера» для «устранения угроз после вступления Финляндии в НАТО».

Подробнее о расширении альянса читайте в материале «Ъ» «Финляндии это НАТО».

Александр Кислов