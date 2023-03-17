Доброе слово и финну приятно

Турецкий парламент вскоре рассмотрит вопрос о ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, принимая в пятницу в Анкаре своего финского коллегу Саули Ниинистё. С учетом того, что и венгерские законодатели обещают в ближайшие недели проголосовать за присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу, можно уже уверенно сказать, что скоро в НАТО будет 31 страна. О синхронной интеграции в этот блок Финляндии и Швеции речь на данный момент не идет: к Стокгольму у Анкары по-прежнему остаются серьезные претензии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на пасмурную погоду, настроение у лидеров Турции и Финляндии Реджепа Тайипа Эрдогана и Саули Ниинистё в пятницу было оптимистическим: теперь, похоже, уже ничто не помешает вступлению Хельсинки в НАТО

Фото: Reuters Несмотря на пасмурную погоду, настроение у лидеров Турции и Финляндии Реджепа Тайипа Эрдогана и Саули Ниинистё в пятницу было оптимистическим: теперь, похоже, уже ничто не помешает вступлению Хельсинки в НАТО

Фото: Reuters

«Мы готовы и приняли решение начать процесс ратификации вступления Финляндии в НАТО. Вопрос будет рассмотрен в турецком парламенте. Мы увидели искренние и решительные шаги со стороны Хельсинки по выполнению обязательств, взятых перед нами для вступления в альянс. НАТО станет сильнее благодаря членству Финляндии»,— заявил 19 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинистё.

Турецкий лидер выразил надежду на то, что процесс ратификации финской заявки в турецком парламенте будет завершен до намеченных на 14 мая президентских и парламентских выборов в Турции. При этом он подчеркнул, что речь идет только о вступлении в НАТО Финляндии — дать зеленый свет Швеции Турция пока не может.

«Мы вынуждены рассмотреть отдельно заявку Финляндии, так как там нет таких проявлений терроризма, как в Швеции»,— сказал он в пятницу.

Напомним, Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года. На сегодняшний день их одобрили все страны—члены альянса, кроме Венгрии и Турции, предъявивших финнам и шведам ряд претензий и требований. Венгерский парламент, как ожидается, ратифицирует заявку Финляндии в конце марта. Заявку Швеции венгерские законодатели, скорее всего, рассмотрят позже. Но в целом ожидается, что Венгрия даст обеим странам добро на вступление в альянс до намеченного на июль саммита НАТО в Вильнюсе.

Власти Турции же настаивают на пересмотре политики обеих стран по предоставлению убежища курдским активистам и турецким оппозиционерам, которых Анкара называет террористами. При этом к Хельсинки у турецких властей в этой связи изначально было куда меньше претензий, чем к Стокгольму. Финны и шведы же на протяжении большей части 2022 года настаивали на том, что будут стремиться к одновременному вступлению в альянс. Серия трехсторонних переговоров при посредничестве представителей НАТО сняла ряд озабоченностей Анкары, но у турецких властей, как следует из комментариев Реджепа Тайипа Эрдогана, по-прежнему остаются претензии в адрес Швеции.

«У нас нет особого отношения к Швеции, однако Стокгольм открыл объятия для террористов. На улицах Стокгольма Рабочая партия Курдистана (признанная в Турции террористической организацией.— “Ъ”) и другие проводят демонстрации. Мы передали Швеции список из около 120 террористов и сказали: выдайте их. Премьер-министр Швеции — хороший человек, но террористов нам не выдали»,— посетовал турецкий лидер на пресс-конференции. По словам господина Эрдогана, Анкара продолжит вести со Стокгольмом диалог по этому вопросу.

Финские же власти, изначально настроенные на вступление в НАТО только в связке со Швецией, теперь допускают интеграцию в альянс без своих соседей.

Накануне поездки Саули Ниинистё в Турцию премьер-министр Финляндии Санна Марин сказала в интервью газете Helsingin Sanomat: «Если Финляндия станет членом НАТО раньше Швеции, мы, безусловно, сделаем все возможное, чтобы Швеция как можно скорее стала членом альянса. У нас общая среда безопасности, все заинтересованы в том, чтобы Финляндия и Швеция вместе стали членами блока».

Саули Ниинистё на пресс-конференции в Анкаре заявил, что, по его ощущениям, «членство Финляндии в НАТО не будет полным, пока не будет включена и Швеция». «Мы соседи, и у нас много общего. Я надеюсь, что в Вильнюсе (на саммите.— “Ъ”) будет представлен альянс, состоящий из 32 членов»,— сказал он, но на синхронном вступлении в НАТО со шведами настаивать не стал.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу оперативно отреагировал на новости из Анкары.

«Я приветствую решение Турции продвинуться вперед в ратификации членства Финляндии в НАТО,— заявил он.— Главное — чтобы и Финляндия, и Швеция быстро стали полноправными членами НАТО, а не их совместное вступление».

Ранее Йенс Столтенберг также неоднократно говорил о предпочтительности варианта с одновременным вступлением в альянс обеих стран.

Напомним, что Финляндия сохраняла военный нейтралитет с 1948 года, после того как она подписала с СССР Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. С середины 1990-х она активно развивает сотрудничество с НАТО и отдельными членами альянса, однако до недавнего времени идея полноценной интеграции в Североатлантический блок значительной поддержкой не пользовалась. Еще в январе 2022 года за вступление в НАТО высказывались лишь 28% финнов.

Ситуация кардинально изменилась после начала российской военной операции на Украине: число финнов, желающих, чтобы их страна вошла в НАТО, за несколько недель возросло до 76%. При этом изначально большинство участников опросов в Финляндии высказывались за синхронизацию вступления в НАТО со Швецией. Однако опубликованный 3 февраля 2023 года опрос показал, что 53% финнов поддержали бы ускоренную интеграцию своей страны в альянс и только 27% сказали, что надо дождаться одобрения заявки Швеции.

Власти РФ к перспективе интеграции Финляндии и Швеции в НАТО относятся негативно. «Мы неоднократно выражали сожаление в связи с ориентацией на членство в альянсе Финляндии и Швеции,— сказал журналистам в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.— Мы неоднократно говорили, что Россия никоим образом не представляет угрозы для этих стран, ибо у нас нет никаких споров с ними, и эти страны никогда не претендовали на то, чтобы стать антироссийскими. Они не представляли для нас угрозы, и, соответственно, никакой угрозы от нас не происходило для них». Поэтому, повторил господин Песков, Россия может «только сожалеть» в связи с устремлением ее северных соседей в НАТО.

Елена Черненко