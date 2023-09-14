Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 14 сентября

10:42. В среду, 13 сентября, ВСУ выпустили по Белгородской области не менее 138 снарядов. Пострадавших нет, разрушения зафиксированы в трех населенных пунктах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

9:47. В ходе СВО погиб 21-летний уроженец села Беломестная Криуша Тамбовской области Артем Мукин. Как сообщила пресс-служба местного Аграрно-технологического техникума, боец погиб 26 августа на Купянском направлении. В техникуме он обучался по специальности повара-кондитера

9:25. Село Гордеевка Кореневского района в Курской области обстреляно со стороны Украины. По нему насчитали девять прилетов. По информации региональных властей, никто из жителей не пострадал.

9:13. Во время прямого эфира белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что военнослужащие РФ «обеспечены всем служебным обмундированием в полном объеме». Но в ближайшее время регион планирует направить новую партию гуманитарного груза в зону СВО. Чтобы передать гуманитарную помощь от себя, жителям региона необходимо обратиться к главе района или горокруга.

9:09. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что власти региона модернизируют систему оповещения населения Валуйского горокруга. В ходе прямого эфира 13 сентября он сообщил, что уже сейчас увеличили число устройств до 12, подготавливают еще 16 единиц.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 13 сентября