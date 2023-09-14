На день города в Курске будет дан салют

Салют устроят в Курске на День города, который будет отмечаться 24 сентября. Фейерверки запустят в 21:30 у стадиона «Трудовые резервы». Постановление с программой праздника было опубликовано на сайте горадминистрации.

Празднование 991-го дня рождения Курска начнется в 10:00 с возложения венков и цветов к Вечному огню и памятнику Георгию Жукову в мемориальном комплексе «Курская дуга». Через полчаса в Детском парке стартует концертная программа, в 12:00 у Знаменского кафедрального собора начнется экскурсия по историческому центру Курска, в 19:00 у кинотеатра «Родина» запланирован показ фильма «День города». Также с 11:00 до 21:30 на Театральной площади пройдет большой концерт «Россия — соловьиная столица». В течение дня запланированы спортивные соревнования и мастер-классы для детей.

В начале сентября мэр Игорь Куцак сообщил на своей странице во «ВКонтакте» о решении отказаться от широкого празднования Дня города в Курске как части приграничного региона.

Салют в облцентре был дан и 23 августа — в честь 80-летия победы в Курской битве. При этом с апреля 2022 года в регионе рекомендовалось воздержаться от использования пиротехники. 9 мая салюта в Курской области не было, как и во всем Черноземье.

О том, как регионы сокращали праздничную программу на День Победы в этом году из-за угроз безопасности, читайте в публикации «Ъ».

Алина Морозова

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