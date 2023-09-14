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Мирный житель пострадал при обстреле Глушковского района Курской области

В результате обстрела приграничного Глушковского района Курской области со стороны Украины пострадал мирный житель. Мужчина с «легким ранением» доставлен в Глушковскую центральную районную больницу. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что попадание снарядов было зафиксировано в деревне Елизаветовка, поселках Краснооктябрьский и Теткино.

ВСУ с утра активно атакуют Курскую область. Сначала дважды было обстреляно село Гордеевка Кореневского района. Там обошлось без пострадавших, однако были повреждены сети водоснабжения и линия электропередач. Затем противник ударил по району спиртзавода в Теткино — погиб водитель погрузчика.

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Алина Морозова

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