Улицу в Воронеже назвали именем погибшего в ходе СВО замначальника главка МВД

Именем погибшего в ходе СВО замначальника воронежского главка МВД Сергея Постовалова назвали улицу в облцентре. Она расположена в Железнодорожном районе, от пересечения улиц Новожилова и Тюменской в восточном направлении до улицы Урывского. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Воронежа.

По данным облправительства, Сергей Постовалов «героически погиб 10 июня при выполнении служебного долга в ходе СВО». 21 июня его похоронили на аллее героев Коминтерновского кладбища в облцентре. Посмертно замначальника главка МВД был награжден орденом Мужества. Губернатор Александр Гусев сообщил, что вручил знак отличия двум сыновьям полковника.

Алина Морозова

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