Общероссийский народный фронт разработал приложение для оповещения об обстрелах

Общероссийский народный фронт разработал мобильное приложение «Радар» для смартфонов на Android, с помощью которого можно будет передать оперативную информацию об обстрелах в силовые структуры для анализа и быстрого принятия решения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его мнению, с помощью приложения можно будет добиться более быстрой реакцию соответствующих органов на сообщение об обстреле, чем звонок по единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 112.

«Наша область с первых дней специальной военной операции подвергается постоянным обстрелам со стороны ВСУ. Много поступало вопросов всегда, куда нужно звонить, чтобы передать ту или иную информацию. На сегодняшний день мы говорили о том, что необходимо звонить по номеру 122 или обращаться, например, к полицейским, в дежурные службы. Не всегда эта оперативность удовлетворяла вас»,— отметил Вячеслав Гладков.

После начала СВО на Украине приграничные территории Белгородской и Курской областей обстреливаются почти ежедневно. В результате обстрелов были ранены и погибли десятки мирных жителей, тысячи домов получили повреждения или оказались полностью разрушенными. Средства, направляемые на восстановление жилья, инфраструктуры и помощь пострадавшим, исчисляются миллиардами рублей.

С апреля 2022 года в трех областях Черноземья — Белгородской, Курской и Воронежской — ввели желтый, средний уровень террористической угрозы. С октября 2022-го в восьми приграничных регионах, в том числе в Белгородской, Воронежской и Курской областях, указом президента введен средний уровень реагирования.

Подробнее о том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляциях.

Мария Старикова