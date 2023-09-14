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Водитель погрузчика погиб при обстреле курского поселка Теткино со стороны Украины

В результате обстрела поселка Теткино Глушковского района Курской области со стороны Украины погиб водитель погрузчика. Он скончался до прибытия скорой. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, прилеты были зафиксированы в район спиртзавода.

Также ВСУ повторно обстреляли село Гордеевка Кореневского района — зафиксировано попадание десяти снарядов. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередач. «Аварийные бригады приступят к ее восстановлению, когда появится возможность»,— заключил господин Старовойт.

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Алина Морозова

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