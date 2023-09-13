Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 13 сентября

11:05. Украинские военные 12 сентября выпустили по Белгородской области 125 снарядов и четыре дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Шебекинский городской округ обстреляли 35 раз, Краснояружский район — 27, Волоконоский район — 23, Валуйский горокруг — 16, Грайворонский горокруг — 13, Белгородский район — 13. В Яковлевском горокруге сбиты два беспилотника самолетного типа, в Валуйском — один. В Белгородском районе была атака дрона-камикадзе. Пострадавших нет. В краснояружском селе Теребрено в одном частном домовладении выбито окно, в грайворонской Дроновке в двух частных домовладениях выбиты окна, посечены крыши, фасады, заборы и входная дверь, повреждена хозпостройка.

10:19. ВСУ обстреляли окраину поселка Уразово Валуйского городского округа Белгородской области, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет. В двух социальных объектах выбиты окна. На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба, добавил губернатор.

9:51. В зону спецоперации планируется отправка десяти антидроновых ружей от орловского завода «Протон», сообщил губернатор Андрей Клычков. Ранее предприятие передало бойцам 20 таких ружей. По словам Андрея Клычкова, сейчас на Украине строится «целая армия» беспилотников, которая используется «не только на линии боевого соприкосновения, но и в тылу, на наших территориях и против наших жителей». «Антидроновая борьба стала одной из приоритетных задач. Во многих обращениях наших бойцов есть потребность в дронобойных ружьях. Понимая это, руководство и сотрудники завода снова откликнулись на призыв помочь», — написал губернатор.