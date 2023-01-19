На Украине погиб 21-летний солдат из Воронежской области Виктор Авдеенко

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бутурлиновского района Воронежской области рядовой Виктор Авдеенко. Гибель солдата подтвердила администрация района на своей официальной странице «Вконтакте». Рядовой 2001 года рождения «погиб, выполняя приказ верховного главнокомандующего», сообщили в администрации.

«Показал себя как верный товарищ, храбрый военнослужащий и настоящий патриот»,— добавили там.

Виктор Авдеенко родился 17 сентября 2021 года в городе Токмок в Кыргызстане. Затем жил в поселке Нижний Кисляй Бутурлиновского района. Воспитывался в многодетной семье. В 2017 году окончил Нижнекисляйскую школу, потом поступил в Бутурлиновский механико-технологический колледж^ «После прохождения срочной службы был вновь призван в вооруженные силы РФ на защиту Родины».

Сергей Калашников

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