За сутки ВСУ ударили по Белгородской области 138 снарядами; есть разрушения

В среду, 13 сентября, ВСУ выпустили по Белгородской области не менее 138 снарядов (12 сентября — 129). Пострадавших нет, разрушения зафиксированы в трех населенных пунктах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе по селу Щетиновка противник ударил 26 артиллерийскими снарядами, по селу Журавлевка — тремя, по селу Наумовка — шестью, по селу Нехотеевка — шестью. Также в Журавлевке с беспилотника было сброшено три осколочных боеприпаса, в селе Солнцевка — один. Пострадавших и разрушений нет.

В Валуйском городском округе окраина поселка Уразово была атакована двумя снарядами из РСЗО «Град» — выбиты окна в двух соцобъектах. Из ствольной артиллерии было обстреляно село Вериговка — зафиксировано попадание двух снарядов. По селу Долгое выпущено 11 артиллерийских мин. Над селом Тулянка система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. Пострадавших и других разрушений нет.

В Волоконовском районе на хуторе Плотвянке с БЛПА был сброшен один осколочный боеприпас. Обошлось без последствий на земле.

В Грайворонском городском округе по окраинам поселка Горьковский и села Мокрая Орловка ВСУ выпустили 13 и две артиллерийских мины соответственно, по автомобильному пункту пропуска «Грайворон» — десять артиллерийских мин. Пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попал город Шебекино — зафиксировано попадание 16 снарядов. В результате атаки повреждены фасад одного из общепитов, помещения административно-бытового корпуса одного из промышленных предприятий. По селу Середа было выпущено семь артиллерийских мин, по хутору Марьино и селу Белянка — по шесть. В Белянке уничтожен экскаватор, «проводивший работы около границы». В селе Муром с БЛПА сброшен осколочный боеприпас. Из гранатомета было атаковано село Новая Таволжанка — зафиксировано десять гранатометных выстрелов и попадание пяти артиллерийских мин. Обошлось без последствий.

Алина Морозова

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