Генерал-полковник Геннадий Зибров возглавил штаб обороны Воронежской области

Начальник Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина Геннадий Зибров возглавил «оперативный штаб объединенных сил и средств по обеспечению безопасности Воронежской области». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Геннадий Зибров родился в 1961 году в селе Борщево Панинского района Воронежской области. В 1983 году окончил Воронежское военное авиационное инженерное училище, в 1998 году — Военно-воздушную академию имени Ю.А. Гагарина. С 1983 по 1992 годы служил в группе советский войск в Германии и Дальневосточном военном округе на постах от помощника начальника штаба по кадрам и строевой части отдельной вертолетной эскадрильи до старшего офицера отдела кадров воздушной армии. С 1992 по 2012 годы проходил службу в Воронежском высшем военном авиационном инженерном училище на должностях начальника отдела кадров училища, заместителя начальника училища по материальному обеспечению, начальника училища. В декабре 2012 года был назначен начальником Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. Профессор, доктор педагогических наук.

Губернатор Александр Гусев отметил, что штаб был создан в связи с расширением полномочий глав регионов, в которых 19 октября 2022 года был введен средний уровень реагирования.

В конце августа президент Владимир Путин выпустил указ, согласно которому губернаторы должны были создать «межведомственные органы (штабы обороны), которые осуществляют функции штаба территориальной обороны и оперативного штаба субъекта РФ». В документе сказано, что возглавить структуру в Воронежской области должен господин Гусев, однако «определять потребность в воинских частях и подразделениях Вооруженных сил РФ, войсках Росгвардии, силах и средствах Минобороны РФ, органов внутренних дел», а также управлять этими воинскими частями, подразделениями и силами должен представитель оборонного ведомства, включенный в состав штаба.

В указе уточняется, что структура должна быть создана для «охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, защиты государственной границы РФ, борьбы с диверсионно-разведывательными формированиями иностранных государств и незаконными вооруженными формированиями».

«Решения представителя Министерства обороны РФ носят обязательный характер для воинских частей, подразделений и сил на период их привлечения к выполнению указанных задач»,— говорится в документе

19 октября уровень среднего реагирования начал действовать в трех регионах Черноземья — Белгородской, Воронежской и Курской областях, в остальных — повышенной готовности.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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