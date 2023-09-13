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Коммерсантъ FM
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Нефть признали дефицитной

Почему эксперты ожидают нехватки поставок сырья

На мировом рынке нефти может возникнуть самый большой дефицит за последние 15 лет, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет ОПЕК. Речь идет о нехватке поставок на 3,3 млн баррелей в сутки. Такая ситуация возникла в том числе из-за решения Саудовской Аравии сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки до конца года.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На фоне растущего дефицита цены на нефть марки Brent на днях поднялись выше $90 за баррель. И до конца года они могут еще увеличиться, считает независимый эксперт Дмитрий Лютягин. По его мнению, беспокойство ОПЕК выглядит обоснованным:

«Первый фактор заключается в том, что сейчас происходит наращивание объема спроса и потребления нефти в странах, не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, и в первую очередь за счет позиций Китая и Индии.

ОПЕК надеется на мировой рост

Согласно прогнозам, которые дает ОПЕК, в 2023 году в государствах вне ОЭСР будет прирост в спросе на сырье в объеме 2,3 млн баррелей в сутки.

В странах, входящих в ОЭСР, в основном в США, ЕС и Японии, в 2023 году этот показатель вырастет всего лишь на 120 тыс. баррелей в сутки.

Видно, что основной перекос идет именно в развивающиеся экономики, то есть они толкают спрос и потребление нефти вверх.

Вместе с тем страны-члены ОПЕК+ в течение этого года принимали решение о том, чтобы сокращать объемы предложения сырья на рынок. Саудовская Аравия и Российская Федерация на сегодняшний день поставляют, наверное, минимальные его объемы относительно исторических значений, что были раньше.

Так что та динамика, которую мы увидели после последнего принятия решения о сокращении добычи в Саудовской Аравии и России в начале сентября, может дать к стоимости нефти дополнительно еще $10 за баррель по марке Brent от сегодняшних уровней. То есть, по сути дела, к концу 2023-го мы можем увидеть цену $100-105».

О дефиците сырья на мировом рынке говорят и другие аналитические институты, правда, расходятся в его оценках. Например, департамент энергетики США считает, что нехватка сырья не превысит 300 тыс. баррелей в сутки, это в 10 раз меньше подсчетов аналитиков Bloomberg.

Как Россия нарастила экспорт нефти в сентябре

Тем не менее тренд может продолжиться в следующем году, и страны, не входящие в ОПЕК, вряд ли могут повлиять на ситуацию, заметил директор по экономическому направлению Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев:

«Если мы говорим про фундаментальные факторы, то существенно нарастить добычу вне стран ОПЕК+ другие государства, в частности, Бразилия, США, не могут.

Поэтому все-таки с большой вероятностью участники рынка ограничены возможной внеплановой продажей из стратегических резервов. К этому могут попробовать вернуться Америка, европейские страны, но я не уверен, что это будет эффективной стратегией сейчас.

Ведь участники рынка знают, что стратегические запасы уже находятся на низких уровнях.

Их дальнейшая распродажа означает сохранение и рост цен на нефть в будущем в случае, если Саудовская Аравия, Россия и участники соглашения ОПЕК+ будут сохранять высокую дисциплину и придерживаться договоренностей в плане сокращения добычи нефти».

Агентство Bloomberg предполагает, что дефицит нефти может увеличить инфляционное давление на мировые экономики. Некоторые европейские страны уже фиксируют повышение цен на дизельное топливо, а авиакомпании в США предупреждают о росте стоимости авиатоплива.

Тем временем доходы России от нефтяного экспорта в августе достигли самого высокого уровня с осени 2022 года, об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства. Они выросли почти на $2 млрд.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова

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