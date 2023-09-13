Нефть признали дефицитной

На мировом рынке нефти может возникнуть самый большой дефицит за последние 15 лет, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет ОПЕК. Речь идет о нехватке поставок на 3,3 млн баррелей в сутки. Такая ситуация возникла в том числе из-за решения Саудовской Аравии сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки до конца года.

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На фоне растущего дефицита цены на нефть марки Brent на днях поднялись выше $90 за баррель. И до конца года они могут еще увеличиться, считает независимый эксперт Дмитрий Лютягин. По его мнению, беспокойство ОПЕК выглядит обоснованным:

«Первый фактор заключается в том, что сейчас происходит наращивание объема спроса и потребления нефти в странах, не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, и в первую очередь за счет позиций Китая и Индии.

Согласно прогнозам, которые дает ОПЕК, в 2023 году в государствах вне ОЭСР будет прирост в спросе на сырье в объеме 2,3 млн баррелей в сутки.

В странах, входящих в ОЭСР, в основном в США, ЕС и Японии, в 2023 году этот показатель вырастет всего лишь на 120 тыс. баррелей в сутки.

Видно, что основной перекос идет именно в развивающиеся экономики, то есть они толкают спрос и потребление нефти вверх.

Вместе с тем страны-члены ОПЕК+ в течение этого года принимали решение о том, чтобы сокращать объемы предложения сырья на рынок. Саудовская Аравия и Российская Федерация на сегодняшний день поставляют, наверное, минимальные его объемы относительно исторических значений, что были раньше.

Так что та динамика, которую мы увидели после последнего принятия решения о сокращении добычи в Саудовской Аравии и России в начале сентября, может дать к стоимости нефти дополнительно еще $10 за баррель по марке Brent от сегодняшних уровней. То есть, по сути дела, к концу 2023-го мы можем увидеть цену $100-105».

О дефиците сырья на мировом рынке говорят и другие аналитические институты, правда, расходятся в его оценках. Например, департамент энергетики США считает, что нехватка сырья не превысит 300 тыс. баррелей в сутки, это в 10 раз меньше подсчетов аналитиков Bloomberg.

Тем не менее тренд может продолжиться в следующем году, и страны, не входящие в ОПЕК, вряд ли могут повлиять на ситуацию, заметил директор по экономическому направлению Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев:

«Если мы говорим про фундаментальные факторы, то существенно нарастить добычу вне стран ОПЕК+ другие государства, в частности, Бразилия, США, не могут.

Поэтому все-таки с большой вероятностью участники рынка ограничены возможной внеплановой продажей из стратегических резервов. К этому могут попробовать вернуться Америка, европейские страны, но я не уверен, что это будет эффективной стратегией сейчас.

Ведь участники рынка знают, что стратегические запасы уже находятся на низких уровнях.

Их дальнейшая распродажа означает сохранение и рост цен на нефть в будущем в случае, если Саудовская Аравия, Россия и участники соглашения ОПЕК+ будут сохранять высокую дисциплину и придерживаться договоренностей в плане сокращения добычи нефти».

Агентство Bloomberg предполагает, что дефицит нефти может увеличить инфляционное давление на мировые экономики. Некоторые европейские страны уже фиксируют повышение цен на дизельное топливо, а авиакомпании в США предупреждают о росте стоимости авиатоплива.

Тем временем доходы России от нефтяного экспорта в августе достигли самого высокого уровня с осени 2022 года, об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства. Они выросли почти на $2 млрд.

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Елена Иванова