ОПЕК надеется на мировой рост

Вчерашний ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти подтвердил предыдущие прогнозы организации роста спроса на углеводородное сырье в 2023–2024 годах на фоне лучших, чем ожидалось, темпов развития многих экономик мира и несмотря на рост ставок центробанков, борющихся с высокой инфляцией. Более того, в организации экспортеров нефти допускают, что от развивающихся стран Азии, Бразилии и России «можно ожидать сюрпризов» в части ускорения экономического роста, также позитивную динамику, которая может превысить ожидания, демонстрирует экономика США. По июльским оценкам организации, мировой спрос на нефть вырастет в 2024 году на 2,25 млн баррелей в сутки (б/с) после прироста на 2,4 млн б/с в 2023 году. Как отмечают в ОПЕК, поддержку спросу продолжает и продолжит оказывать выход экономики Китая из режима ковидных ограничений. В результате допандемический уровень потребления нефти будет превышен уже в этом году и достигнет 102,1 млн б/с, говорится в отчете.

Предложение при этом будет расширяться медленнее спроса. Так, оценка роста добычи нефти странами вне ОПЕК увеличена на 2023 год незначительно — до 67,4 млн б/с (было 67,3 млн), на 2024 год повышена сильнее — на 1,4 млн б/с, до 58,8 млн б/с. Сами страны ОПЕК, входящие в соглашение ОПЕК+, для балансировки мирового рынка усилили добровольные ограничения поставок нефти — с октября 2022 года согласовано сокращение производства на 1,27 млн б/с, до 25,4 млн б/с. В августе реальный объем добычи этими странами составил 22,6 млн б/с, что на 2,8 млн б/с ниже согласованного уровня, хотя совокупная добыча стран картеля в этом месяце выросла на 113 тыс. б/с, до 27,45 млн б/с — за счет восстановительного увеличения добычи в Иране (не входит в соглашение об ограничении поставок) и Нигерии. В итоге стоимость барреля Brent перевалила на минувшей неделе за $90 — это произошло после дополнительного ограничения поставок Россией и Саудовской Аравией, согласованного в начале сентября,— а вчера превысила $92 впервые с ноября 2022 года.

Добыча нефти в России по итогам июля 2023 года осталась на уровне июня и составила 9,5 млн б/с, на 2023 год в целом оценка ОПЕК повышена на 70 тыс. б/с, до 10,5 млн б/с. С августа РФ сокращает и экспорт нефти (на 500 тыс. б/с), с сентября по декабрь сокращения составят 300 тыс. б/с.

Олег Сапожков