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Коммерсантъ FM
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Баррели по осени считают

Россия нарастила экспорт нефти в сентябре

Как узнал “Ъ”, Россия в сентябре нарастила морской экспорт нефти, который достиг 3,34 млн баррелей в сутки (б/c) — это больше, чем в июле и августе, но пока меньше, чем в июне. Согласно параметрам добровольного сокращения экспорта, поставки России в сентябре по договоренности с Саудовской Аравией могут вырасти до 3,4 млн б/с и останутся на этом уровне до конца года. Однако неопределенность с затянувшимися ремонтами на НПЗ может побудить РФ наращивать экспорт еще больше, иначе нефтекомпаниям придется снижать добычу.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Экспорт российской нефти по морю за первую декаду сентября составил около 3,34 млн б/с против августовских 3,22 млн б/с, следует из данных Kpler (есть у “Ъ”). Таким образом, РФ восстанавливает свой экспорт после того, как в июле он достигал минимального значения за год — 3,1 млн б/с. Россия по договоренности с Саудовской Аравией взяла на себя добровольные обязательства сократить поставки нефти за рубеж на 500 тыс. б/с за счет корректировки экспортного графика «Транснефти» за третий квартал.

Сокращение предложения позволило резко снизить дисконт Urals к Brent, который в августе, по данным Минфина РФ, составил $12,2 за баррель против более $40 за баррель в декабре 2022 года. В августе цена Urals составила $74 за баррель, что вкупе с ослаблением рубля привело к росту нефтегазовых доходов бюджета и позволило Минфину вернуться к оценке дефицита бюджета в районе 2% ВВП по итогам года, хотя еще летом министр финансов Антон Силуанов допускал расширение дефицита до 2,5%. В августе Минфин из-за превышения планового уровня нефтегазовых доходов приступил к пополнению ФНБ, который до сих пор в этом году, наоборот, тратился на покрытие дефицита бюджета.

Сокращение экспорта нефти в летние месяцы прошло сравнительно безболезненно для российских нефтекомпаний, поскольку высокий спрос на топливо позволял наращивать нефтепереработку, к чему их также подталкивали и власти. Однако осенью НПЗ выходят в ремонты, что поставило нефтекомпании перед альтернативой: либо наращивать экспорт, либо сокращать добычу. Поэтому с сентября Россия уменьшила размер добровольного снижения экспорта с 500 тыс. б/с до 300 тыс. б/с. Однако пока неясно, удастся ли нефтекомпаниям уложиться даже в эти параметры, не снижая добычу, которая сейчас находится на уровне примерно 10,7 млн б/с. Вице-премьер Александр Новак в начале сентября допустил возможность некоторого сокращения добычи, отметив, что это будет зависеть от того, насколько отрасль сможет сдвинуть ремонты на своих НПЗ в условиях, когда внутренний рынок топлива все еще остается дефицитным.

Ремонты на НПЗ уже привели к сокращению переработки в первую неделю сентября до 5,52 млн б/с (против 5,55 млн б/с в августе). Так, ремонты проходят на крупных заводах «Роснефти» — Рязанском и Саратовском, до сих пор не вышел из затянувшегося ремонта Астраханский ГПЗ «Газпрома».

Растущие дифференциалы в стоимости бензина и дизтоплива на внутреннем рынке и экспортном нетбэке, а также возможное обнуление выплат по демпферу в сентябре (из-за превышения индикативных цен) могут уменьшить привлекательность нефтепереработки и создаст условия для увеличения экспорта нефти, считает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. В связи с запланированными ремонтами на НПЗ в сентябре морской экспорт нефти может еще больше вырасти, полагает эксперт, учитывая, что спрос на внешних рынках остается сильным. Сергей Кондратьев отмечает, что хотя покупатели российской нефти в Азии обеспокоены ее подорожанием выше уровня введенного Западом «потолка», они продолжают ее покупать, так как альтернативы дороже.

Дмитрий Козлов

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