Еврокомиссия разрешила не конфисковать личные вещи российских туристов

Страны ЕС могут не конфисковать личные вещи граждан России, которые въезжают на территорию союза, даже если эти вещи числятся в санкционных списках как запрещенные. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри на брифинге в Брюсселе.

«Когда таможенные или другие заинтересованные органы реализуют санкционные меры, необходимо все принимать во внимание. Если вы пересекаете границу с личными вещами, одеждой, которые находятся в списке запрещенных, то это не означает обход санкций»,— сообщил господин Ферри (цитата по «РИА Новости»).

Представитель ЕК пояснил, что это не касается случаев, когда речь идет о дорогих вещах, например, автомобилях.

8 сентября Европейская комиссия опубликовала разъяснение, в котором сказано, что граждане России не могут въезжать на территорию ЕС на автомобилях с российскими регистрационными номерами. В этом документе ЕК сослалась на приложение к санкциям, в котором указан список наименований, запрещенных к импорту в зону Евросоюза — он в том числе включает предметы одежды и обуви, косметику, средства личной гигиены.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Посторонним въезд запрещен».

Петр Бузлаев