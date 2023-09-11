Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Еврокомиссия разрешила не конфисковать личные вещи российских туристов

Страны ЕС могут не конфисковать личные вещи граждан России, которые въезжают на территорию союза, даже если эти вещи числятся в санкционных списках как запрещенные. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри на брифинге в Брюсселе.

«Когда таможенные или другие заинтересованные органы реализуют санкционные меры, необходимо все принимать во внимание. Если вы пересекаете границу с личными вещами, одеждой, которые находятся в списке запрещенных, то это не означает обход санкций»,— сообщил господин Ферри (цитата по «РИА Новости»).

Представитель ЕК пояснил, что это не касается случаев, когда речь идет о дорогих вещах, например, автомобилях.

8 сентября Европейская комиссия опубликовала разъяснение, в котором сказано, что граждане России не могут въезжать на территорию ЕС на автомобилях с российскими регистрационными номерами. В этом документе ЕК сослалась на приложение к санкциям, в котором указан список наименований, запрещенных к импорту в зону Евросоюза — он в том числе включает предметы одежды и обуви, косметику, средства личной гигиены.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Посторонним въезд запрещен».

Петр Бузлаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...