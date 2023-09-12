ФРГ не исключила конфискацию подсанкционного имущества въезжающих россиян

Таможня Германии заявила, что товары, запрещенные для ввоза в ЕС из России, могут быть конфискованы, несмотря на то, что они находятся в личном пользовании въезжающего лица. Соответствующее заявление таможня ФРГ сделала в ответ на запрос гражданина РФ, запланировавшего въезд в Германию. Документ есть в распоряжении РБК.

«Никакого общего исключения, связанного с личным использованием их въезжающими лицами из России, не предусмотрено. Товары, подлежащие эмбарго, могут быть задержаны, конфискованы или конфискованы для дальнейшей переработки. Проверки на таможенных пунктах, направленные на исполнение эмбарго, проводятся с риск-ориентированным подходом»,— говорится в ответе немецкой таможни.

В ведомстве подчеркнули, что ограничения на ввоз из РФ действуют с момента вступления в силу 8-го пакета санкций ЕС против России в июле 2022 года.

8 сентября Еврокомиссия (ЕК) опубликовала разъяснение, в котором сказано, что граждане России не могут въезжать на территорию ЕС на автомобилях с российскими регистрационными номерами. В этом документе ЕК сослалась на приложение к санкциям, в котором опубликован список запрещенных к импорту вещей. Список запрещенных к провозу вещей включает одежду, обувь, средства личной гигиены и косметику.

Позднее в ЕК пояснили, что решение о конфискации имущества россиян таможенные службы стран ЕС принимают самостоятельно. Кроме того, ЕК разрешила не конфисковывать личные вещи российских туристов, даже если они запрещены для ввоза, но это не касается случаев, когда речь идет о дорогих вещах, например автомобилях.

При этом конфискации автомобилей с российскими номерами в Германии начались еще в конце мая. Тогда таможня также ссылалась на 8-й пакет санкций ЕС, согласно которому запрещается ввоз в Германию товаров из России, приносящих «значительный доход». При этом как минимум одному россиянину удалось вернуть конфискованный в июне автомобиль. Немецкая прокуратура пересмотрела решение таможни ФРГ, признав его неправомерным.

Ранее сегодня, 12 сентября, глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила, что литовская таможня будет конфисковывать въезжающие автомобили, зарегистрированные в РФ. Исключения коснутся автомобилей, владельцы которых предоставят документы, подтверждающие, что машина направляется в Калининградскую область. МИД Финляндии заявил, что финская таможня конфисковывать автомобили из РФ не будет.

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Эрдни Кагалтынов