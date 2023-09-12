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Коммерсантъ FM
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Число госпитализированных из-за сибирской язвы под Воронежем выросло до девяти

В связи с выявлением в Воронежской области очагов сибирской язвы госпитализированы уже девять человек. Новый очаг заболевания был обнаружен на прошлой неделе в Богучарском районе области. 7 сентября поступили сообщения, что споры сибирской язвы нашли на пастбище молочной фермы (КФХ Бадалова). Власти ввели ограничительные меры, затронувшие Богучарский район и часть Кантемировского, и начали проверки скота на местных фермах.

«По информации больницы скорой медицинской помощи № 8, на 12 сентября из Богучарского района госпитализировано девять  человек, лабораторно подтверждено восемь случаев заражения сибирской язвой, еще один находится на стадии уточнения»,— рассказали «Ъ» в департаменте здравоохранения. В ведомстве уточнили, что пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.

Еще один человек, которого госпитализировали после обнаружения первого очага сибирской язвы в Панинском районе в конце августа, продолжает лечение. Выявление первого очага стало причиной введения карантина в Воронеже, где на рынке нашли зараженное мясо. Следователи возбудили по этому факту уголовное дело. 1 сентября карантин в областном центре сняли.

Сергей Толмачев, Воронеж

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