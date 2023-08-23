Возбуждено уголовное дело из-за зараженного сибирской язвой мяса на рынке в Воронеже

Управление Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области вчера, 22 августа, возбудило уголовное дело по факту нарушения ветеринарных правил, которые повлекли распространение в регионе сибирской язвы (ч. 1 ст. 249 УК РФ, максимальное наказание — два года лишения свободы). Об этом «Ъ» рассказали источники в правоохранительных органах. В ведомстве официально дело не комментировали.

Сейчас сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР проводят необходимые оперативные мероприятия. В основу уголовного дела легли обстоятельства появления на рынке в Воронеже мяса, зараженного сибирской язвой. 21 августа в селе Красные Холмы Панинского района мужчина забил зараженную инфекцией корову и продал ее мясо. После этого он был госпитализирован, а в районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Мясо, как полагают следователи, попало на рынок «1000 мелочей» в центре Воронежа. Его обнаружили в холодильных камерах, после чего в городе ввели карантин. Теперь следствию предстоит дать правовую оценку действиям участников перевозки мяса в областной центр. Говядина с воронежского рынка, в которой был обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы, была сожжена.

Сергей Толмачев, Воронеж