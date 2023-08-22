Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Зараженное сибирской язвой мясо обнаружили на рынке в Воронеже

Очаг сибирской язвы обнаружен на рынке «1000 мелочей» на улице 20-летия Октября в Воронеже. По указу губернатора Александра Гусева на территории города введен карантин до 23 октября.

Зараженное мясо нашли в двух холодильных камерах в помещении, которое арендует ООО «УК "Торс"». Неблагополучной зоной признана территория в радиусе 2 км от очага — в нее входит центр города. В угрожаемую зону вошла территория в радиусе 5 км, в том числе участки частного сектора на левом берегу. Территорию возникновения очага запрещено посещать посторонним лицам, также там запрещен ввоз и вывоз восприимчивых животных и продуктов убоя.

В неблагополучной зоне временно запрещается перемещение и убой восприимчивых животных, а также проведение ярмарок и выставок с участием таких животных. В эту зону нельзя ввозить и вывозить оттуда не вакцинированных против сибирской язвы овец, коз, крупный рогатый скот, оленей, верблюдов, лошадей, ослов, свиней и пушных зверей и проводить мероприятия со скоплением таких животных.

Вчера, 21 августа, из-за заболевшего сибирской язвой человека ввели режим чрезвычайной ситуации в расположенном на севере региона Панинском районе. Болезнь выявилась после контакта с тушей зараженного животного: мужчина в личном хозяйстве в селе Красные Холмы забил на мясо непривитую корову, а мясо продал неизвестным людям.

Сергей Толмачев, Воронеж

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...