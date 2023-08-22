Зараженное сибирской язвой мясо обнаружили на рынке в Воронеже

Очаг сибирской язвы обнаружен на рынке «1000 мелочей» на улице 20-летия Октября в Воронеже. По указу губернатора Александра Гусева на территории города введен карантин до 23 октября.

Зараженное мясо нашли в двух холодильных камерах в помещении, которое арендует ООО «УК "Торс"». Неблагополучной зоной признана территория в радиусе 2 км от очага — в нее входит центр города. В угрожаемую зону вошла территория в радиусе 5 км, в том числе участки частного сектора на левом берегу. Территорию возникновения очага запрещено посещать посторонним лицам, также там запрещен ввоз и вывоз восприимчивых животных и продуктов убоя.

В неблагополучной зоне временно запрещается перемещение и убой восприимчивых животных, а также проведение ярмарок и выставок с участием таких животных. В эту зону нельзя ввозить и вывозить оттуда не вакцинированных против сибирской язвы овец, коз, крупный рогатый скот, оленей, верблюдов, лошадей, ослов, свиней и пушных зверей и проводить мероприятия со скоплением таких животных.

Вчера, 21 августа, из-за заболевшего сибирской язвой человека ввели режим чрезвычайной ситуации в расположенном на севере региона Панинском районе. Болезнь выявилась после контакта с тушей зараженного животного: мужчина в личном хозяйстве в селе Красные Холмы забил на мясо непривитую корову, а мясо продал неизвестным людям.

Сергей Толмачев, Воронеж