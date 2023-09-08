В Воронежской области семерых отправили в больницу из-за еще одного очага сибирской язвы

Семь человек госпитализировали в Воронежской области после обнаружения еще одного очага сибирской язвы в селе Лебединка Богучарского района. Как рассказал журналистам зампред местного правительства Виктор Логвинов на пресс-подходе, они получают лечение, их состояние нормальное, угрозы жизни нет.

Вчера, 7 сентября, ограничительные мероприятия в связи с выявлением очага сибирской язвы были введены на пастбище молочной фермы (КФХ Бадалова) в Лебединке. «5 сентября в больницу обратился мужчина, который порезал себе руку болгаркой. У него заподозрили сибирскую язву, на место выехали специалисты Роспотребнадзора, правоохранительные органы и управление ветеринарии. Была обнаружена голова одного павшего животного, от которого отобрали пробы. Вчера они показали положительный результат, после чего были введены карантинные мероприятия на территории Богучарского и части Кантемировского района»,— сказал господин Логвинов.

По словам чиновника, эксперты взяли пробы у другого скота, находившегося на ферме, принадлежащей КФХ Бадалова. К данному моменту 61 проба показала отрицательный результат по сибирской язве. Сейчас правоохранительные органы выясняют, откуда фермер привез скот. Мужчина сотрудничает со следствием. Виктор Логвинов добавил, что животные не были привиты.

Власти проводят необходимые проверки поголовья, а также вакцинацию непривитых животных. Вакцин от сибирской язвы в регионе достаточно.

В конце августа из-за заболевшего сибирской язвой человека ввели режим чрезвычайной ситуации в расположенном на севере Воронежской области Панинском районе. Болезнь выявилась после контакта с тушей зараженного животного: мужчина в личном хозяйстве в селе Красные Холмы забил на мясо непривитую корову, а мясо продал неизвестным людям. Товар оказался на рынке в центре Воронежа, из-за чего в городе ввели карантин. На данный момент он отменен. Обстоятельства попадания зараженного мяса в областной центр выясняют правоохранительные органы.

Сергей Толмачев, Воронеж