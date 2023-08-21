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Коммерсантъ FM
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В районе Воронежской области ввели режим ЧС из-за заболевшего сибирской язвой

В расположенном на севере Воронежской области Панинском районе введен режим чрезвычайной ситуации в связи с выявлением очага сибирской язвы. Как рассказали в местной администрации, он будет действовать до 16 ноября. В рамках режима запрещено посещение территории очага и окружающей его зоны посторонними лицами, ввоз, вывоз и убой восприимчивых животных, охота, а также заготовка и вывоз кормов и молока.

Случай заболевания человека сибирской язвой подтвердил Ставропольский противочумной институт Роспотребнадзора. Болезнь возникла при контакте с тушей зараженного животного. В Воронежском управлении Роспотрбнадзора заявили, что проводят комплекс противоэпидемических мероприятий и держат ситуацию на контроле.

В границах очага власти провели подворный обход. С утра в районе работают два передвижных санитарно-ветеринарного пункта. Судя по официальным документам воронежского правительства, очаг сибирской язвы расположен в подсобном хозяйстве на проспекте Мира села Красные Холмы. В радиусе 2 км от него установлена неблагополучная территория, а в 7 км — угрожаемая зона, в которую входит три поселка и пять сел.

Сергей Толмачев, Воронеж

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