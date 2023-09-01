В Воронеже отменен карантин по сибирской язве

Воронежский губернатор Александр Гусев подписал указ об отмене карантине по сибирской язве на территории Воронежа. Очагом были две холодильные камеры на улице 20-летия Октября, 119а (нежилое здание арендовано ООО УК «Торс»).

21 августа в селе Красные Холмы Панинского района мужчина забил зараженную инфекцией корову и продал ее мясо. После этого он был госпитализирован, а в районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Мясо, как полагают следователи, попало на рынок «1000 мелочей» в центре Воронежа. Его обнаружили в холодильных камерах, после чего в городе ввели карантин. Управление Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту нарушения ветеринарных правил, которые повлекли распространение эпизоотии (ч. 1 ст. 249 УК РФ, максимальное наказание — два года лишения свободы).

Подробнее о выявлении сибирской язвы в Воронежской области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин