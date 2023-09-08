В Совете федерации сообщили о готовящейся поездке Володина в Китай

Первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Андрей Денисов в рамках Международного форума Россия—Китай рассказал о готовящемся визите председателя Госдумы Вячеслава Володина в Пекин. По его словам, визит состоится осенью. Господин Денисов не уточнил, с кем именно и какие темы Вячеслав Володин будет обсуждать в Китае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Обе стороны отмечают, что у них нет потолка и нет запретных тем. У нас с Китаем нет таких областей, в которых мы обоюдными усилиями не выстраивали бы взаимодействие на благо народов обеих стран»,— сказал Андрей Денисов (цитата по ТАСС). Среди линий сотрудничества господин Денисов отметил межпартийные связи и межпарламентские обмены.

14–19 августа глава Минобороны Китая Ли Шанфу посещал Россию и Белоруссию по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу и его белорусского коллеги Виктора Хренина. В рамках XI Московской конференции по международной безопасности Ли Шанфу заявил, что Россия и Китай должны «поддерживать друг друга в противодействии военной гегемонии тех, кто сует свой нос повсюду» и «бойкотировать санкции».

В марте президент Владимир Путин приглашал в Москву председателя КНР Си Цзиньпина. Поездка российского президента в Пекин, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, находится на согласовании. В начале июля Андрей Денисов сообщал, что господин Путин в октябре посетит Пекин для участия в третьем форуме «Один пояс — один путь». В мае в Пекин ездил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В июле визит в Китай совершила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, а также генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Подробнее о визите министра обороны КНР в Москву — в публикации «Ъ» «Посещен — значит вооружен».

Полина Мотызлевская