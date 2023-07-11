Сенатор Денисов сообщил, что Си ждет Путина в октябре в Пекине

В Пекине готовятся к визиту президента России Владимира Путина в октябре 2023 года для участия в третьем форуме «Один пояс — один путь». Об этом, по словам первого зампреда комитета Совета федерации по международным делам и бывшего посла РФ в КНР Андрея Денисова, объявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. Господин Денисов посетил Пекин в составе делегации во главе с госпожой Матвиенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Си Цзиньпин (слева) и Владимир Путин в марте 2023 года в Кремле

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Си Цзиньпин (слева) и Владимир Путин в марте 2023 года в Кремле

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В ходе встречи с Валентиной Ивановной Матвиенко председатель Си Цзиньпин сказал, что китайская сторона готовится к ожидаемому в октябре визиту президента России»,— прокомментировал сенатор ТАСС итоги визита в Пекин.

Господин Си пригласил господина Путина в КНР в ходе государственного визита в марте. Визит госпожи Матвиенко в Пекин длился с 9 июля.

Мария Федотова