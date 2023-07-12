Генпрокурор Краснов прибыл с первым визитом в Китай

Генпрокурор России Игорь Краснов прибыл с первым рабочим визитом в Пекин, сообщает «РИА Новости». Он планирует встретиться с руководителем Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Краснов

Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации Игорь Краснов

Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации

Руководители надзорных ведомств двух стран должны будут подписать соглашение о сотрудничестве в правовой сфере. Также у господина Краснова запланированы встречи с несколькими руководителями министерств и ЦК Компартии Китая.

В марте Си Цзиньпин посетил Москву с трехдневным визитом. В мае российский премьер Михаил Мишустин ездил в Пекин. На этой неделе визит в Китай совершила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

Лаура Кеффер