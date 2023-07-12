Кремль подтвердил подготовку визита Путина в Китай

Визит президента России Владимира Путина в Китай стоит на повестке дня, сроки будут согласованы позже, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Андрей Денисов сообщил, что господин Путин в октябре посетит Пекин для участия в третьем форуме «Один пояс — один путь».

«Диалог продолжается на самых различных уровнях... И, конечно, на повестке дня и визит Путина, со сроками которого мы еще точно определимся»,— прокомментировал представитель Кремля «Ъ FM» во время пресс-колла.

На вопрос о том, какие темы будут затронуты в ходе визита, господин Песков ответил, что «темы достаточно объемные». «Это и двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, ну и важен обмен мнениями по ситуации в мире, в регионах различных, которые представляют важность для каждой из наших стран»,— добавил он.

Председатель КНР Си Цзиньпин был с визитом в России по приглашению Владимира Путина с 20 по 22 марта. Они обсудили вопросы развития российско-китайского экономического сотрудничества, также во время этого визита господин Си пригласил Владимира Путина в Китай. В мае российский премьер Михаил Мишустин ездил в Пекин. На этой неделе визит в Китай совершила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Сегодня, 12 июля, КНР впервые посетил генпрокурор Игорь Краснов.

Лаура Кеффер