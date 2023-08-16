Посещен — значит вооружен

Власти США встревожены укреплением отношений России и Китая и предупреждают Пекин, что предоставление военной помощи Москве будет иметь «серьезные последствия» для КНР. Об этом заявили в Госдепартаменте США на фоне визита главы Минобороны КНР Ли Шанфу в Россию и Белоруссию. В среду китайский министр прибыл в Минск, а до этого выступил на XI Московской конференции по международной безопасности, посетил форум «Армия-2023» и провел уже третью в этом году встречу с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Как отмечает газета South China Morning Post, в условиях конфронтации Китая с Западом Москва за последнее десятилетие стала главным партнером Пекина по совместным военным учениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Китая Ли Шанфу приветствовал развитие оборонного сотрудничества между Россией и КНР, отметив, что «ради более безопасного мира нам нужно поддерживать друг друга в противодействии военной гегемонии тех, кто сует свой нос повсюду»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Министр обороны Китая Ли Шанфу приветствовал развитие оборонного сотрудничества между Россией и КНР, отметив, что «ради более безопасного мира нам нужно поддерживать друг друга в противодействии военной гегемонии тех, кто сует свой нос повсюду»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы озабочены продолжающимся сближением КНР с Россией. Мы уделяем этому пристальное внимание»,— заявил на брифинге замглавы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель. По его словам, Вашингтон неоднократно предупреждал Пекин, что в случае предоставления военной помощи России и содействия ей в «систематическом обходе санкций» КНР будут ждать «серьезные последствия».

Комментарий прозвучал в связи с проведением российскими и китайскими боевыми кораблями совместного патрулирования в Тихом океане, а также визитом главы Минобороны Китая Ли Шанфу в Россию и Белоруссию. «Этот визит должен подтвердить сложившуюся ранее практику взаимодействия оборонных ведомств ради того, чтобы надежность наших границ, практика взаимодействия, планы сотрудничества были подтверждены и развивались»,— прокомментировал поездку главы оборонного ведомства КНР госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Как заявил в среду на встрече со своим китайским коллегой министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, две страны «вышли на беспрецедентно высокий уровень сотрудничества».

«Мы достигли всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, основанного на фундаменте дружбы и взаимоуважения… В условиях меняющейся, но сохраняющей свой кризисный характер обстановки в мире наши отношения могут стать примером для многих стран»,— пояснил господин Хренин. Гость из КНР с этим тезисом спорить не стал.

Между тем программа уже второго в этом году визита Ли Шанфу в Москву включала в себя участие в XI Московской конференции по международной безопасности (см. “Ъ” от 16 августа) и встречу с Сергеем Шойгу. В обращении к участникам конференции Ли Шанфу — самый заметный и наиболее статусный иностранный гость — подробно изложил китайскую концепцию глобальной безопасности, призвав сделать ее «общей, комплексной, совместной и устойчивой», а также «отказаться от мышления антагонистической и блоковой игры с нулевой суммой».

Хотя китайский министр обороны прямо не упомянул США и их союзников как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе, его речь содержала жесткую критику Запада, которая была созвучна содержанию и стилю многочисленных заявлений российской стороны. «Такие деспотические практики, как навязывание своей воли другим, вмешательство во внутренние дела других государств, вызывают все более сильную оппозицию и сопротивление со стороны мирового сообщества. Такие ошибочные действия лишают другие страны права на самостоятельность и развитие»,— обрушился на западных оппонентов Пекина и Москвы китайский министр обороны.

«Ради более безопасного мира нам нужно поддерживать друг друга в противодействии военной гегемонии тех, кто сует свой нос повсюду. Нам нужны солидарность и взаимовыручка, чтобы бойкотировать санкции и подавление со стороны тех, кто не брезгует никакими способами»,— продолжал Ли Шанфу.

В ходе состоявшейся на полях конференции встречи глав Минобороны России и Китая прозвучали новые оценки динамики оборонных связей Москвы и Пекина на фоне специальной военной операции на Украине, напряженности вокруг Тайваня и нарастающей общей конфронтации двух стран с Западом.

«Поддерживаем контакты на высоком уровне, активно ведется делегационный обмен, проводим совместные учения и тренировки — это показывают все мировые каналы и не только — (СМИ рассказывают.— “Ъ”) о нашем совместном патрулировании как на суше и море, так и в воздухе»,— перечислял достижения военно-технического сотрудничества России и Китая Сергей Шойгу. Назвав две страны «стратегическими партнерами, добрыми соседями и верными друзьями», Сергей Шойгу отметил, что сотрудничество Москвы с Пекином идет как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах — в рамках ШОС и «СМОА плюс» (совещание министров обороны стран АСЕАН с партнерами по диалогу).

Сергей Шойгу отдельно упомянул участие Китая в Международном военно-техническом форуме «Армия-2023», на котором была широко представлена продукция китайского ВПК. «Я посетил вашу экспозицию, увидел много нового и перспективного»,— заявил, обращаясь к китайскому коллеге, Сергей Шойгу, отметив, что за время, прошедшее после предыдущей выставки, китайская оборонная промышленность «сделала большой, серьезный шаг» вперед.

«Сегодня уже все компании, все страны, представленные на выставке, учитывают опыт последних событий, в том числе и событий в зоне специальной военной операции»,— многозначительно заметил российский министр. В ходе посещения стенда Китая на форуме «Армия-2023» Сергею Шойгу были представлены многоцелевой военный беспилотный летательный аппарат CH-4, управляемые ракеты и зенитные ракетно-пушечные комплексы HQ-22E, ЗРПК FK-2000, а также обмундирование и средства защиты бойцов.

В свою очередь, комментируя новость о посещении Сергеем Шойгу китайского стенда, Ли Шанфу заявил: «Это очень воодушевляет наши предприятия, и они, как и прежде, будут принимать активное участие в таких форумах».

«Как и во взаимоотношениях между государствами, между вооруженными силами тоже проводится интенсивный обмен, и в том числе на высоком уровне»,— добавил Ли Шанфу.

На этом фоне гонконгская газета South China Morning Post, проанализировавшая военно-технические связи Москвы и Пекина, сообщила: Россия стала главным партнером Китая по количеству военных учений за последнее десятилетие (вторым по значимости партнером КНР остается Пакистан). По информации издания, с 2012 года, когда Си Цзиньпин стал генсеком ЦК Компартии Китая и председателем КНР, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) приняла участие в 45 учениях, где также были задействованы вооруженные силы России. При этом в 20 случаях речь шла о двусторонних российско-китайских учениях.

В свою очередь, военное сотрудничество Китая и США, которое к настоящему моменту полностью прекратилось, неуклонно снижалось на протяжении последних лет. Ранее Пекин и Вашингтон регулярно проводили двусторонние военные учения, однако в последний раз, по данным South China Morning Post, они имели место в 2019 году. Тогда около 200 военнослужащих НОАК и столько же солдат и офицеров вооруженных сил США на Гавайях обменялись опытом в проведении гуманитарных операций и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Сергей Строкань