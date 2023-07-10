Матвиенко передала Си Цзиньпину послание от Путина

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко встретилась с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе визита российской делегации в Пекин. Госпожа Матвиенко передала господину Си устное послание от российского президента Владимира Путина.

«Перед отъездом я разговаривала с Владимиром Владимировичем, он просил передать вам очень теплое приветствие, наилучшие пожелания. Тепло вспоминал ваш визит в марте, ваши длительные результативные переговоры. Передал вам устное послание»,— сказала она на встрече (цитата по ТАСС).

Делегация Федерального собрания прибыла в КНР по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи. Валентина Матвиенко пробудет в КНР с 9 по 12 июля и примет участие в восьмом заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству с ВСНП.

В марте Си Цзиньпин посетил Москву с трехдневным визитом. В первый день он провел с Владимиром Путиным неофициальную встречу, которая продолжалась четыре с половиной часа. 21 марта состоялись их официальные переговоры. В мае российский премьер Михаил Мишустин ездил в Пекин.

Подробности его визита — в материале «Ъ» «Пекин снова в московском расписании».

Лаура Кеффер