«В общем, интрига удалась»

Ранее глава Tesla признавал, что Roadster не был приоритетом для компании и большого вклада в прибыль от него он не ждет. Тем не менее Tesla продолжала принимать возвратные депозиты по $50 тыс. за будущий электрокар. Зачем потребовалось тянуть этот проект девять лет? Возможно, это личная детская мечта. Вероятно, крепка репутационная составляющая: довести до покупателей обещанную машину. А можно попробовать что-то понять или почувствовать по блеску в глазах Маска во время предстоящего запуска.