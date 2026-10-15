«В общем, интрига удалась»
Александр Леви — о том, чем Tesla может удивить новым Roadster
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Tesla готовится представить 15 октября обновленную модель Roadster. За девять лет, что компания Илона Маска разрабатывала второе поколение, электрический разгон перестал быть сенсацией. К примеру, Porsche Taycan Turbo GT с пакетом Weissach по паспорту разгоняется до 100 км/ч за 2,2 с. Концерн Bugatti Rimac заявил для своего гиперкара Nevera R показатель 1,72 с. Удивить невероятной мощностью тоже будет сложно: у свежей модели Jaguar Type 01 электромоторы выдают 1000 л.с.
Что же может предложить новый Roadster, кроме динамики и мощности? Вероятнее всего, козырем станет так называемый пакет SpaceX. Еще в 2018 году Маск предложил оснастить машину десятком небольших реактивных двигателей. Они смогут работать не только на разгон, но и на торможение или повороты.
Кстати, местом показа СМИ называют ракетный испытательный полигон SpaceX в Макгрегоре, штат Техас. В Tesla подчеркивали, что мероприятие можно провести строго на открытом воздухе. Это не доказывает подготовку скоростного разгона или полета, но заставляет предположить, что некий эффектный заезд все-таки должен состояться. Тем более что презентацию уже перенесли с 1 октября из-за непогоды. А чему мог помешать сильный ветер?
Напомню, Илон Маск допускал, что новая машина сможет летать, и даже сравнивал будущий Roadster с моделью DeLorean из фильма «Назад в будущее». От этой параллели сложно избавиться, учитывая и время, которое выбрали для презентации. Старт назначен на 19:55 по центральному времени США, а в фильме главный герой Марти Макфлай попадает в 1955 год. Вдобавок Маск сопроводил анонс словами «Время решает все». В общем, интрига удалась.
Ранее глава Tesla признавал, что Roadster не был приоритетом для компании и большого вклада в прибыль от него он не ждет. Тем не менее Tesla продолжала принимать возвратные депозиты по $50 тыс. за будущий электрокар. Зачем потребовалось тянуть этот проект девять лет? Возможно, это личная детская мечта. Вероятно, крепка репутационная составляющая: довести до покупателей обещанную машину. А можно попробовать что-то понять или почувствовать по блеску в глазах Маска во время предстоящего запуска.