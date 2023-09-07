Товарооборот РФ и КНР вырос на 32% за восемь месяцев

Товарооборот России и Китая в январе–августе составил $155,1 млрд, что на 32% больше показателя за аналогичный период 2022 года. В январе–июле товарооборот рос более быстрыми темпами — на 36,5%, в январе–июне — на 40,6%.

Статистику привело главное таможенное управление КНР. Экспорт из Китая вырос на 63,2%, до $71,8 млрд, импорт в КНР — на 13,3%, до $83,3 млрд.

В 2022 году товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29,3%, до $190,27 млрд, что стало рекордом. Помощник президента РФ Максим Орешкин называл Китай ключевым российским партнером, который обошел Евросоюз по объему торговли. Российский премьер Михаил Мишустин говорил, что 70% трансграничных расчетов между Россией и Китаем проводится в рублях и юанях.

О товарообороте КНР с другими странами — в материале «Ъ» «Китай не спешит с распродажей».

Леонид Уварчев