Товарооборот России и Китая вырос на 40,6% за первое полугодие

Товарооборот между Россией и Китаем за первые шесть месяцев 2023 года составил $111,55 млрд. Показатель вырос на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Темпы роста практически не изменились с января—мая, когда товарооборот между странами увеличился на 40,7%.

Китай экспортировал в Россию товаров на $52,28 млрд, что на 78,1% больше, чем за первую половину 2022 года, передает «РИА Новости» данные Главного таможенного управления КНР. Импорт из России вырос на 19,4%, до $62,26 млрд. В июне товарооборот между странами составил $20,83 млрд.

В 2022 году товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29,3%, до $190,27 млрд, что стало рекордом. Помощник президента РФ Максим Орешкин говорил, что Китай стал ключевым российским партнером, обойдя Евросоюз по объему торговли с РФ. Российский премьер Михаил Мишустин говорил, что 70% трансграничных расчетов между Россией и Китаем проводится в рублях и юанях.

Леонид Уварчев