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Коммерсантъ FM
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Товарооборот России и Китая за семь месяцев вырос на 36,5%

В январе—июле товарооборот России и Китая увеличился на 36,5% год к году, до $134,1 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР. Экспорт из Китая в РФ вырос на 73,4%, до $62,54 млрд. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 15,1%, до $71,55 млрд.

Положительное сальдо России за отчетный период составило $9 млрд, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года почти в 2,7 раза, пишет ТАСС. В июле объем торговли двух стран достиг $19,48 млрд, снизившись к июню на 6,4%. Импорт из России в месячном исчислении сократился на 18,3%, до $9,2 млрд.

Помощник президента РФ Максим Орешкин называл Китай ключевым российским партнером, который обошел Евросоюз по объему торговли с РФ. Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что 70% трансграничных расчетов между двумя странами проводится в рублях и юанях. По итогам 2022 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29,3%, до $190,27 млрд, что было рекордом.

Лаура Кеффер

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