Орешкин: Китай обошел ЕС по объему торговли с Россией

Китай стал ключевым российским партнером, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин. По его словам, Москва и Пекин планируют синхронизировать свои долгосрочные экономические планы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Орешкин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Максим Орешкин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Орешин на марафоне «Знание» рассказал, что Китай обошел Евросоюз по объему торговли с Россией. «Был визит председателя Си Цзиньпина, который в начале этого года посетил нашу страну, и один из ключевых документов, которые подписали президенты, это план развития ключевых направлений нашего сотрудничества до 2030 года»,— напомнил он (цитата по ТАСС).

В 2022 году товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29,3%, до $190,27 млрд, что стало рекордом. Таможня также называла КНР в числе главных торговых партнеров России по итогам года. Российский МИД сообщал, что доля торговли двух стран в нацвалютах достигла почти половины. За первый квартал 2023-го товарооборот между двумя странами вырос на 38,7%.

О мартовском визите лидера КНР в Москву — в материале «Ъ» «Пекинская шутка».

Лаура Кеффер