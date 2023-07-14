Китай не спешит с распродажей

Опубликованная вчера внешнеторговая статистика КНР свидетельствует о рекордном за последние три года падении китайского экспорта. Это подтверждает опасения аналитиков, отмечающих замедление темпов восстановления экономики Китая после пандемии. Сокращение поставок из КНР объясняется в том числе усиливающейся конфронтацией с США, из-за чего взаимный товарооборот двух стран за первое полугодие 2023-го сократился на 14,5%. На этом фоне бурно растет российская торговля с Китаем (в объеме, впрочем, почти втрое уступающая американской) — взаимные поставки РФ—КНР за полугодие увеличились на 40,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Объем экспорта Китая в июне в годовом выражении сократился на 12,4%, до $285,32 млрд, сообщило в четверг Главное таможенное управление КНР. Июньское падение стало самым значительным с февраля 2020 года. Импорт в Китай за прошлый месяц снизился на 6,8%, до $214,7 млрд. Аналитики Trading Economics прогнозировали куда менее заметное сокращение — экспорта на 9,5%, импорта — на 4%, По их оценкам, столь значительное уменьшение импорта связано с более серьезным, чем предполагалось, ослаблением внутреннего спроса. Падение же экспортных показателей эксперты связывают в том числе с общей слабостью мировой экономики. В целом из таможенной статистики следует, что китайские власти пока не смогли добиться устойчивого восстановления экономики после пандемии.

Согласно итогам всего первого полугодия, наиболее заметно сократился объем торговли Китая и США — на 14,5%, до $327,26 млрд. Экспорт из КНР в США упал в годовом выражении на 17,9%, до $239,35 млрд, американский импорт в Китай — на 3,7%, до $87,91 млрд. Сокращение товарооборота объясняется как уже действующими торговыми ограничениями, так и усилением конфронтации между Вашингтоном и Пекином. В октябре 2022-го США ввели запрет на продажу Китаю наиболее современных чипов, а также комплектующих для их производства. Китай начал вводить ответные меры, запретив в мае этого года закупки у одного из крупнейших в мире производителей микропроцессоров — у американской компании Micron. Вопрос снятия взаимных ограничений остается одним из главных на всех ключевых встречах сторон, в частности, он обсуждался во время визита в Китай министра финансов США Джанет Йеллен на прошлой неделе (см. “Ъ” от 10 июля). Пока добиться сворачивания ограничительных мер не удается, и страны фактически работают на снижение торговой взаимозависимости: по данным ЮНКТАД, сокращается как доля США в общем экспорте Китая, так и доля Китая в общем импорте из США.

Сдерживанием роста влияния КНР на мировую торговлю озабочены не только в США, но и в ЕС. Впрочем, пока европейские опасения в конкретные действия не превратились и высказываются на уровне теории, в частности — в недавно опубликованной Еврокомиссией стратегии обеспечения экономической безопасности (см. “Ъ” от 21 июня).

Китайская статистика подтверждает ранее зафиксированное аналитиками ЮНКТАД ООН усиление тренда на «политическую близость» в торговых отношениях: на сокращение взаимодействия стран с разными ценностями и наращивание со схожими (см. “Ъ” от 27 июня). Иллюстрацией этого могут служить данные о росте объемов торговли России и Китая. Товарооборот Москвы и Пекина за первые шесть месяцев 2023-го вырос в годовом исчислении на 40,6%, до $114,54 млрд. Как следует из данных китайского таможенного управления, экспорт из КНР в Россию увеличился на 78,1%, до $52,28 млрд, поставки российских товаров в Китай выросли на 19,4%, до $62,26 млрд.

Кристина Боровикова