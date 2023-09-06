Верховная рада утвердила Умерова министром обороны Украины

Верховная рада проголосовала за назначение Рустема Умерова министром обороны Украины. «За» проголосовали 338 депутатов из 360. Кандидатуру Рустема Умерова предложил Владимир Зеленский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустем Умеров

Фото: Ukrainian Presidential Press Service, Reuters Рустем Умеров

Фото: Ukrainian Presidential Press Service, Reuters

Об отставке предыдущего министра обороны Украины Алексея Резникова, который возглавлял ведомство с ноября 2021 года, объявил Владимир Зеленский 3 сентября. Предлагая кандидатуру Рустема Умерова, он заявил, что Минобороны Украины «нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом».

Рустем Умеров был членом делегации Украины на переговорах с Россией весной 2022 года. В том же году он стал главой Фонда госимущества Украины. В этом году в отношении руководства Фонда госимущества национальной полицией Украины было возбуждено уголовное дело.

До этого Рустем Умеров был депутатом Верховной рады, а также секретарем комитета по правам человека и возвращения занятых Россией территорий. В прошлом Рустем Умеров занимал пост советника Мустафы Джемилева — главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (признан в РФ экстремистской организацией и запрещен).

В январе 2023 года Минобороны Украины оказалось в центре коррупционного скандала. Ведомство обвинили в закупке продуктов для тыловых частей по ценам минимум в два-три раза выше рыночных. По данным источников газеты The New York Times, отставка Алексея Резникова также может быть связана с затянувшимся военным конфликтом с Россией.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко допускал, что после отставки Алексей Резников будет назначен послом Украины в Великобритании.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина