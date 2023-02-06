Министерство в обороне

На фоне коррупционных скандалов вокруг украинского Минобороны в Киеве заговорили о возможной отставке главы ведомства Алексея Резникова. Ему даже подыскали замену — руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова. Но пока не ясно, отставят министра Резникова или оставят в покое: битва за кресло не окончена, а ее причиной называют в том числе интриги в ближайшем окружении президента Владимира Зеленского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Киеве с конца января ждут отставки главы Минобороны Украины Алексея Резникова, однако его судьба пока еще не предрешена

Фото: Viacheslav Ratynskyi, Reuters В Киеве с конца января ждут отставки главы Минобороны Украины Алексея Резникова, однако его судьба пока еще не предрешена

Фото: Viacheslav Ratynskyi, Reuters

Ситуация в Минобороны Украины и вокруг него — одна из топовых тем в воюющей стране. Главным ньюсмейкером несколько последних дней остается глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия.

Господин Арахамия близок к президенту Владимиру Зеленскому и весной прошлого года возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией, закончившихся той же весной ничем. В делегацию, напомним, тогда входил и глава Минобороны Алексей Резников, чью деятельность в последнее время яростно критикуют украинские лидеры общественного мнения.

Примерно с конца января все ждут отставки министра. В конце прошлой недели эти ожидания подогрел Давид Арахамия. В воскресенье он в своем Telegram-канале анонсировал замену главы Минобороны.

«Война диктует кадровую политику. Время и обстановка требуют усиления и перегруппировки. Это происходит сейчас и будет происходить в будущем»,— сообщил влиятельный парламентарий и написал, о ком именно идет речь. По его словам, Алексей Резников перейдет на пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Заменит же его, как написал депутат, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов.

Кроме того, сообщил Давид Арахамия, министром внутренних дел станет нынешний глава Национальной полиции Игорь Клименко — предыдущий глава МВД Денис Монастырский погиб при недавнем крушении вертолета в Броварах. На должность же руководителя Службы безопасности Украины заступит Василь Мавлюк. Господин Мавлюк работал с приставкой и. о. после прошлогодней отставки с поста главы службы Ивана Баканова — давнего и близкого знакомого Владимира Зеленского и одного из его партнеров по бизнесу в допрезидентские времена.

Если с назначениями в МВД и СБУ все ясно, то события вокруг министра обороны приняли максимально скандальный оборот. В конце января журналисты издания «Зеркало недели» обнародовали документы о закупках продуктов для военных. Согласно им, цены завышались почти на все.

Особенно разлетелась информация о яйцах: при розничной цене в супермаркетах по семь гривен за куриное яйцо ($0,19) украинских военных собирались кормить яйцами по семнадцать гривен за штуку ($0,46).

Министр Резников сначала все отрицал, потом говорил о неточностях в документах, а потом в отставку ушел его заместитель Вячеслав Шаповалов, отвечающий за обеспечение. Вскоре господина Шаповалова задержали, а затем суд арестовал его на два месяца.

Вслед за «яичным скандалом» на Минобороны посыпались и другие. Внештатного советника при ведомстве (имя не называется) заподозрили в присвоении 1,7 млрд гривен (больше $46 млн), на которые должны были закупить в том числе каски и бронежилеты для армии. Была вскрыта схема хищения миллионов гривен при строительстве казарм. Наконец, Александра Лиева — главу департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны — обвинили в том, что он гражданин России. Позже выяснилось, что это неправда, но осадок остался, а чиновник подал в отставку.

После такой артподготовки воскресный анонс Давида Арахамии давал понять, что вопрос с Алексеем Резниковым решен. Но за ночь что-то изменилось, и в понедельник, 6 февраля, парламентарий написал в Telegram совершенно другой пост: «Кадровые изменения в сфере обороны на этой неделе не произойдут».

Сам Алексей Резников на фоне слухов отметил, что его судьбу как министра решает президент страны. И как он решит, так и будет. Впрочем, министр отметил, что возглавлять другое ведомство он не собирается.

Тем временем в СМИ стали множиться версии происходящего. Директор информагентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко высказал мнение, что в отношении министра ведется чуть ли не спланированная информационная кампания. Он предположил, что в отставке министра могли быть заинтересованы как внутренние силы, так и внешние. Не называя внутренних игроков, внешним интересантом журналист назвал Россию, отметив, что отставка Алексея Резникова сыграла бы на руку Москве, поскольку министр — важное звено в переговорах о поставках вооружений с внешними партнерами Киева.

Издание «Страна.ua» со ссылкой на источники, близкие к офису президента Украины и в партии «Слуга народа», написало, что интрига вокруг Минобороны — следствие противостояния главы президентской администрации Андрея Ермака и Давида Арахамии. Впрочем, издание не поясняет, чем именно вызваны разногласия между влиятельными политиками из ближайшего окружения Владимира Зеленского.

Тем временем лидеры общественного мнения продолжают настаивать на том, что министр должен уйти. Известный журналист, главред издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил в интервью порталу nv.ua: «Его отстранение — абсолютно логичный шаг после этого ряда коррупционных уголовных дел, которые сейчас возбуждены правоохранителями. Это нормальная европейская практика. И я думаю, что нас никто не поймет, если он останется после такого ряда скандалов и злоупотреблений в должности». В то же время, полагает господин Бутусов, антикоррупционная активность возросла не сама по себе, а после того, как Запад усилил контроль за расходованием поступающих на Украину средств. «Это то самое внешнее управление, о котором много говорили. Можно сказать, что сейчас мы его видим»,— отметил журналист.

Владимир Соловьев