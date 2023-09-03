Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Чем известен кандидат в министры обороны Украины Рустем Умеров

Президент Украины Владимир Зеленский предложил кандидатуру главы Фонда госимущества Рустема Умерова на пост министра обороны вместо уходящего в отставку Алексея Резникова. Чем известен господин Умеров — в материале «Ъ».

Рустем Умеров

Рустем Умеров

Фото: Диана Давитян / Wikimedia

Рустем Умеров

Фото: Диана Давитян / Wikimedia

Умеров Рустем Энверович родился 19 апреля 1982 года в городе Булунгур, Самаркандской области (Узбекистан) в семье выходцев из Алушты. Этнический крымский татарин. Получил степень бакалавра экономики и степень магистра финансов в Национальной академии управления (Киев).

В начале 2000-х начал карьеру в компании lifecell (оператор мобильной связи в Украине). С 2003 по 2007 год работал в департаменте развития сети GSM/TDMA начальником отдела управления сайтами и юридического сопровождения. С 2007 по 2010 год был начальником департамента закупок, логистики, управления контрактами. В 2010 году отвечал за продажи в Lifecell и отношения с абонентами. В том же году перешел в ICG Investments, где работал на должности управляющего директора. В 2011 году перешел на эту же должность в компанию iCapital.

В 2013 году стал сооснователем инвестиционной компании ASTEM и ее фонда ASTEM Foundation. Фонд финансировал украинскую программу «Новые лидеры» Стэнфордского университета. ASTEM управляет инвестициями в сферах коммуникаций, информационных технологий и инфраструктуры.

С 2019 по 2022 год — народный депутат Украины от партии «Голос». Заместитель руководителя постоянной делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. В 2020 году вошел в группу по разработке «государственной стратегии деоккупации Крыма и Севастополя» при СНБО.

В июле 2022 года избран председателем Временной следственной комиссии по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения.

В феврале 2022 года вошел в состав делегации Украины для участия в переговорах с РФ по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины. С 7 сентября 2022 года — председатель Фонда государственного имущества Украины.

Награжден украинским орденом «За заслуги» ІІІ степени (2021). Женат, трое детей.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...