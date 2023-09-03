Чем известен кандидат в министры обороны Украины Рустем Умеров

Президент Украины Владимир Зеленский предложил кандидатуру главы Фонда госимущества Рустема Умерова на пост министра обороны вместо уходящего в отставку Алексея Резникова. Чем известен господин Умеров — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустем Умеров

Фото: Диана Давитян / Wikimedia Рустем Умеров

Фото: Диана Давитян / Wikimedia

Умеров Рустем Энверович родился 19 апреля 1982 года в городе Булунгур, Самаркандской области (Узбекистан) в семье выходцев из Алушты. Этнический крымский татарин. Получил степень бакалавра экономики и степень магистра финансов в Национальной академии управления (Киев).

В начале 2000-х начал карьеру в компании lifecell (оператор мобильной связи в Украине). С 2003 по 2007 год работал в департаменте развития сети GSM/TDMA начальником отдела управления сайтами и юридического сопровождения. С 2007 по 2010 год был начальником департамента закупок, логистики, управления контрактами. В 2010 году отвечал за продажи в Lifecell и отношения с абонентами. В том же году перешел в ICG Investments, где работал на должности управляющего директора. В 2011 году перешел на эту же должность в компанию iCapital.

В 2013 году стал сооснователем инвестиционной компании ASTEM и ее фонда ASTEM Foundation. Фонд финансировал украинскую программу «Новые лидеры» Стэнфордского университета. ASTEM управляет инвестициями в сферах коммуникаций, информационных технологий и инфраструктуры.

С 2019 по 2022 год — народный депутат Украины от партии «Голос». Заместитель руководителя постоянной делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. В 2020 году вошел в группу по разработке «государственной стратегии деоккупации Крыма и Севастополя» при СНБО.

В июле 2022 года избран председателем Временной следственной комиссии по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения.

В феврале 2022 года вошел в состав делегации Украины для участия в переговорах с РФ по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины. С 7 сентября 2022 года — председатель Фонда государственного имущества Украины.

Награжден украинским орденом «За заслуги» ІІІ степени (2021). Женат, трое детей.