Возбуждено дело о нарушениях в Фонде госимущества Украины, его глава может стать министром обороны

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в отношении руководства Фонда государственного имущества, сообщило агентство «Украинские новости». По данным на 4 сентября фонд возглавляет Рустем Умеров, которого президент Владимир Зеленский предложил утвердить министром обороны.

Проверка проводилась по поручению премьера Дениса Шмыгаля. Она касалась увольнения независимых членов наблюдательного совета крупной энергогенерирующей компании «Центрэнерго». Хозяйственный суд Киева ранее признал незаконным решение фонда об увольнении. По данным агентства, уголовное дело зарегистрировано по факту «грубого нарушения законодательства о труде».

Как пишут «Украинские новости», таким образом министерство обороны может возглавить человек, который находится под следствием. Агентство напоминает, что Служба безопасности Украины ранее возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц «Центрэнерго» и Фонда госимущества за провал подготовки к осенне-зимнему сезону.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке министра обороны Украины Алексея Резникова 3 сентября. Министр подал заявление на следующий день. Господин Зеленский предложил Верховной раде кандидатуру Рустема Умерова.

Подробнее об отставке и кандидате на пост министра — в материале «Ъ» «Фон борьбы с коррупцией».

Леонид Уварчев