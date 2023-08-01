Депутат Верховной рады сообщил о возможном назначении главы Минобороны Резникова послом в Великобритании

Министр обороны Украины Алексей Резников может быть снят с должности и в дальнейшем назначен послом в Великобритании. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, администрация украинского президента уже консультировалась с британской стороной по этому вопросу и получила положительный ответ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ints Kalnins, Reuters Фото: Ints Kalnins, Reuters

«Алексей Резников может быть назначен послом в Британии. В АП уже давно думают снять Резникова с должности руководителя Минобороны. Еще после яиц по 17 грн были активные попытки снять Резникова и поставить вместо него Буданова (Кирилл Буданов — глава управления разведки Украины.— "Ъ"). В то же время Резников и сам не прочь уйти с должности министра. В АП уже узнавали, как Резникова воспримут в Британии. И получили одобрительный ответ»,— написал господин Гончаренко в Telegram.

Алексею Резникову 57 лет. Он возглавил Минобороны Украины в ноябре 2021 года. До этого был вице-премьером (2020–2021) и представителем Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке страны (2019–2020).

В январе 2023 года Минобороны Украины оказалось в центре коррупционного скандала. Ведомство обвиняли в закупке продуктов для тыловых частей украинской армии по ценам минимум в два-три раза выше рыночных. На этом фоне в отставку подал отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ замминистра Вячеслав Шаповалов. Вслед за ним полномочия сложили замдиректора департамента госзакупок Минобороны Богдан Хмельницкий, бывший замглавы предприятия «Промоборонэкспорт» Владимир Терещенко. Всем им предъявлены обвинения в растрате и хищениях.

Тогда же появились сообщения о возможной отставке Алексея Резникова. Утверждалось, что главой Минобороны будет назначен руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. А самого господина Резникова переведут на должность министра стратегических отраслей промышленности. Однако Алексей Резников до сих пор возглавляет оборонное ведомство Украины.

Милена Костерева