Что происходит после ввода войск России на Украину. День 560-й

Российская армия «тактически оставила» село Работино в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. Над территорией Брянской области сбит беспилотник. Еще один дрон попытался атаковать Белгородскую область. Установлен организатор налетов украинских БПЛА на военные аэродромы. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:47. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил о сложной обстановке на артемовском, купянском и краснолиманском направлениях.

9:36. Глава Минобороны Британии подтвердил уничтожение в зоне СВО танка Challenger 2, заявил, что Лондон не планирует направлять новый танк на замену уничтоженному.

9:24. Заседание СБ ООН по теме референдумов, прошедших год назад на бывшей территории Украины, намечено на пятницу, сообщил «РИА Новости» источник в Совбезе.

9:19. Министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стратен в интервью Financial Times сказала, что считает «маловероятным» введение Евросоюзом санкций в отношении природного газа из России, поскольку для подобного шага необходима поддержка всех стран сообщества.

9:07. В Киев с официальным визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает УНИАН.

8:57. В результате атаки беспилотников в Измаильском районе Одесской области погиб человек, сообщил глава региона Олег Кипер. По его словам, в нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Также повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры элеваторы, административные здания, агропредприятия, написал он в Telegram.

8:57. Доллар превысил 98 рублей.

8:53. Германия в первом полугодии 2023 года нарастила закупку удобрений у России до рекордных $151 млн.

8:50. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится в ООН и СЕ в связи с угрозой выселения из Латвии россиян.

8:49. Как стало известно «Ъ», военными следственными органами СКР заочно обвинен в совершении тяжких преступлений и объявлен в международный розыск командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергей Бурденюк. По версии следствия, он организовывал вторжения беспилотников в воздушное пространство России с последующими атаками на военные аэродромы.

8:49. ФСБ сообщила о возбуждении в отношении 23-летнего жителя Ростовской области уголовного дела по статье о госизмене. По данным спецслужбы, он передал на Украину данные об одном из военных объектов на территории Краснодарского края.

8:49. Над территорией Брянской области средствами противовоздушной обороны был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. Еще один дрон попытался атаковать Белгородскую область.

8:46. Российская армия «тактически оставила» село Работино в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, сейчас населенный пункт «остался только на карте», и Россия его больше не контролирует.

8:46. Министерство экономики Украины предложило увеличить минимальные цены на алкоголь.

8:45. Чехия считает, что президентские и парламентские выборы на Украине можно организовать в 2024 году, готова помочь с их проведением, заявил пресс-секретарь чешского МИД Даниэл Дрейк.