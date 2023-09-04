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Установите пленку

Приграничные регионы Черноземья начали учебный год под продолжающимися обстрелами

Учебный год в Белгородской и Курской областях начался как традиционный, с минимальной долей дистанционных занятий. Для этого в Белгороде и еще 10 муниципалитетах региона для школьников и студентов обустроили бомбоубежища и ввели тренировки по гражданской обороне. В целях безопасности окна в школах и садах заклеили защитной пленкой. На удаленке остались только учебные заведения, находящиеся в 20 км от Украины. В Курской области в приграничных районах за парты также села большая часть учеников. На фоне этого обстрелы ВСУ регионов продолжаются с не меньшей интенсивностью, только с 1 сентября были ранены четверо гражданских, а один погиб, пострадавших детей нет.

Власти надеются, что пленка защитит детей от осколков

Власти надеются, что пленка защитит детей от осколков

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Власти надеются, что пленка защитит детей от осколков

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Власти Белгородской области приняли решение вернуть в очный формат большинство образовательных учреждений, работавших последние полтора года дистанционно. Удаленно продолжат работать только школы и детсады в 20-километровой зоне вдоль границы. Количество учеников в них облправительство не раскрывает. Остальные учебные заведения, в том числе колледжи и вузы в Белгороде, Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Краснояружском и Ровеньском районах, а также в Валуйском, Грайворонском, Шебекинском и Яковлевском горокругах, вернутся к привычному режиму работы, но с усиленными мерами безопасности.

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Окна в школах и детсадах заклеили пленкой, которая может защитить от мелких осколков стекла. На первых этажах и в подвалах учебных заведений организовали укрытия, заложив окна мешками с песком. В учебных заведениях вблизи границы, но вне 20-километровой зоны не будут использовать классы на верхних этажах, уязвимых во время обстрелов. Обязательными стали регулярные занятия по гражданской обороне.

Губернатор Вячеслав Гладков во время эфира в соцсетях сообщил, что в работающих школах вблизи границы могут изменить формат занятий физкультурой на открытом воздухе, чтобы «распределить потоки детей и снизить возможные угрозы». «Дал директорам школ поручение рассмотреть возможность объединить несколько уроков, чтобы проводить их в один день, увозя детей в учреждения спорта в городах, например в Белгороде»,— сообщил господин Гладков.

В Курской области в дистанционном формате будут учиться 1 334 школьника из девяти школ и трех филиалов в пяти граничащих с Украиной районах, сообщил вчера на совещании курирующий образование вице-губернатор Виктор Карамышев. Это немногим меньше, чем в прошлом учебном году (порядка 800 учеников занимались полностью дистанционно, еще 928 — в «смешанном формате»). Ограничения в Курской области касаются 10-километровой зоны вдоль границы. В тех же муниципалитетах очно будут учиться 9 439 детей из 70 школ и 18 филиалов. Детские сады в приграничье Курской области работают, но «в заявительном характере».

Курский губернатор Роман Старовойт вчера отметил, что «особенные проблемы» с дистанционным образованием испытывает постоянно обстреливаемый поселок Теткино Глушковского района, где осколками регулярно перебивает линии электропередачи и связи.

Учебный год в приграничных регионах начался на фоне неснижающейся интенсивности обстрелов ВСУ и участившихся атак с использованием дронов. Как сообщил Вячеслав Гладков , по Белгородской области 31 августа и 1 сентября (отдельную сводку обстрелов в День знаний власти не публиковали) выпустили 160 различных видов боеприпасов, в том числе семь взрывных устройств было сброшено с беспилотников.

В Белгородской области, по данным Вячеслава Гладкова, за последние четыре дня под огнем ВСУ были ранены двое мирных жителей, еще один погиб. Это произошло во время обстрела из «Градов» поселка Уразово 2 сентября. Также накануне в поселке Комсомольский мужчина нашел в огороде гранату, которая взорвалась у него в руках. Он получил множественные осколочные ранения лица и конечностей, контузию головного мозга.

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Об обстрелах и не менее чем пяти атаках беспилотников за последние несколько дней сообщал и губернатор Курской области. В Рыльском и Суджанском районах два дрона «обнаружили с помощью комплексов РЭБ и посадили антидроновыми ружьями», об уничтожении еще одного объекта в понедельник отчиталось Минобороны РФ. Дважды беспилотники атаковали город Курчатов, в котором расположена Курская АЭС. В Курской области за последние дни также есть пострадавшие гражданские. Во время обстрела ВСУ деревни Успеновка местную жительницу накрыло взрывной волной.

Сергей Калашников

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