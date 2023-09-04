Белгородец подорвался на гранате 3 сентября после украинских обстрелов

За 3 сентября по Белгородской области со стороны Украины выпущено 115 различных снарядов и один беспилотник. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе зафиксировано шесть прилетов. По селу Журавлевка выпущено четыре артиллерийских снаряда, по селу Наумовка — два. В селе Таврово сбит беспилотник. В поселке Комсомольский местный житель нашел в огороде гранату, которая сдетонировала у него в руках. Пострадавший с множественными осколочными ранениями лица, верхних и нижних конечностей, а также контузией головного мозга был доставлен в приемное отделение городской больницы №2 Белгорода. Мужчина самостоятельно покинул учреждение «в связи с сильным алкогольным опьянением», рассказал Вячеслав Гладков. По его словам, 4 сентября врачебная бригада осмотрит раненого на дому. Разрушений нет.

В Шебекинском городском округе зафиксировано 50 прилетов. По МАПП «Шебекино» выпушен 21 гранатометных снаряд. На село Середа пришлось восемь минометных. По шесть таких же снарядов выпущено по по хутору Марьино, поселкам Ленинский и Красное. Еще три минометных выстрела были в селе Таволжанка. Пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском горокруге зафиксировано 32 прилета. По окраине села Сподарюшино выпущено 27 минометных снарядов, по селу Дроновка — пять. Пострадавших и разрушений нет.

В Валуйском горокруге зафиксировано девять прилетов. По поселку Уразово выпущено два артиллерийских снаряда и семь — из РСЗО «Град». В различной степени повреждены 22 частных домовладения, 13 хозпостроек и два легковых автомобиля. Пострадавших нет.

В Борисовском районе восемь минометных снарядов выпущено по селу Цаповка. Пострадавших и разрушений нет.

В Волоконовском районе из миномета восемь раз обстреляли окраину хутора Старый. Пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе два артиллерийских снаряда выпущены по селу Староселье. Пострадавших и разрушений нет.

О других событиях после начала боевых действий на Украине читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте